Hará treinta años estábamos Cristina, mi mujer, y un servidor de ustedes, ante la majestuosa tumba del divino Rubén Darío, el autor del Oro de Mallorca, en la catedral de León (Nicaragua), cuando en ese preciso instante estaba por allí el mallorquín Pep Roig Vallespir, con quien compartimos unos días en León. Pep, un estupendo fotógrafo, había empezado el viaje -con poco dinero, hornillo para hacerse la comida, saco, tienda de campaña y demás aliño indumentario- en La Patagonia y pensaba terminarlo, al cabo de un año o dos, en Alaska. A la altura de Perú enfermó por la comida. De la mucha gente que he conocido viajando, aquel mallorquín es el trotamundos más auténtico, valiente e inteligente con el me he topado…

Si viajan por Guatemala observarán que confunden bastante la ‘b’ con la ‘v’ (bevidas), la ‘c’ y la ‘z’ con la ‘s’; ejemplo, granisados. También pasa en Honduras; más arriba de Camotán, por poner sólo un caso, en una carpintería, pues ‘Se sepilla la madera’. Paramos a reponer fuerzas en un puesto donde sirven unas jugosas ‘carnitas azadas’. Más rocambolesco resulta adivinar en León, Nicaragua, qué servicios oferta un mañoso del barrio de Laborío, ‘Cerbizios de Fontanería‘. En México ocurre tres cuartos de lo mismo: en Palenque hacen un estupendo pollo que debe comerse con los dedos en Pollo a la Braza y cerca del Hayuntamiento -como reza en la fachada- de San Juan de Chamula venden incencio, que, suponemos, será el incienso, tan necesario para comunicarse con el inframundo y practicar el sincretismo maya-católico que a veces consiste en vapear, rodeado de infinidad de velas y de santones, dentro de la iglesia chorros de cocacola y aguardiente. La Farmacia Guamilito (San Pedro de Sula, la ciudad más peligrosa del mundo) tiene aire acondicionado para mantener frescas las medicinas, pero sólo a unos metros de la misma encontraran una Lavanduría y Aplanchaduría (sólo les falta apatrullar la ciudad, como Torrente). En España no andamos mejor en materia ortográfica: ‘Se vende eucalito al tiesto’ (Villaviciosa); ‘Se proive soltar perros por hesta finca (entre Ponferrada y Cacabelos), resulta difícil retorcer el lenguaje tanto. También aparece por Hispanoamérica, de Pascuas a Ramos, algún ejemplo de castellano ya perdido, muy bien escrito. Por ejemplo, en la pared de la estación de autobuses de David (Panamá) se lee: «Está prohibido el uso de cornetas, sirenas o cualquier artefacto que produzca ruidos innecesarios a los cajones de salida y sus alrededores». O escritos llenos de gracia como el de la Escuela de San Cristóbal de las Casas (México) en la que el maestro suplica a los niños que «vengan vestidos de ropa viejita para que se puedan manchar de colores». Desde luego, más agresivos son los titulares de la prensa hispanoamericana. Por un titular a toda página del periódico Excelsior nos enteramos de que Investigan ‘Nexos de Beto Pelotas en el Hampa’; y por otros titulares, nos enteramos de un accidente: ‘Taxista prensado por camión urbano’ o que ‘Por encender a su sobrino, leonés mata a dos personas; una ni vela tenía en el pleito’.