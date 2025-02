Se dice, con la imprecisión tan propia de la posmodernidad, que las derechas, con su manejo diabólico de las industrias de la comunicación, han logrado dominar el relato. Así, por ejemplo, Trump anuncia que pretende expulsar a los gazatíes de su tierra y su deseo de convertirla en un resort para ricos jubilados –con la delirante justificación de que aquello es un infierno y sin hablar de los que le echan la leña a la caldera de Pedro Botero– y el mundo mundial pone sus barbas a remojar mientras reza para que la próxima ocurrencia no les afecte a ellos. Trump se nos aparece como un Zeus enfurecido en su lucha contra los titanes, que nos son otros que los de siempre, como el lector puede imaginar. Y con tal Zeus, peineta capilar incluida, la historia no se repetirá ni como farsa ni como tragedia, sino como una ópera wagneriana con elevado tono bufo. Los pocos marxistas que vamos quedando no hablamos de relato, un concepto que encierra mucho de ficción, sino de hegemonía social, un término gramschiano que aquí, desgraciadamente, no hemos acabado de entender por mor de las espantosas traducciones que ha sufrido el genio italiano. Y es la hegemonía social lo que sorprendentemente la ultraderecha está consiguiendo, gracias, entre otras cosas, a que quienes portaban el fuego, la luz, el conocimiento, la cultura, se han ido encadenando con sus propios ángeles y demonios. Mientras tanto, los seis mayores bancos de nuestro país han arrojado en 2024 un beneficio de 31.768 millones.