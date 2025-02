Les matinades ara són de coloraines. Rosat, vermell i morat il·luminen l’alba poc abans de sortir el sol. Algun dia la gelada fa tornar blancs els camps de veïnat i les moixes no fan menció, calentes com estan dins la senalla de la llenya, només l’instint caçador les deixondeix quan senten un rupit cantar prop o veuen un busqueret de cap negre que es belluga per damunt la llimonera. Tanmateix estan condemnades al pinso, sanades i domesticades com estan. Per molt que em pensi que som al Pla de Mallorca, no hi som, o no del tot. Els Estat Units continuen el procés d’homogeneïtzació ideològica a través de l’imperi de les plataformes digitals, la televisió en línia, les ficcions serialitzades que ens continuen massacrant, imposant un procés de globalització cultural que és inesquivable. Pensava això i com si per una vibració malèvola m’hagués connectat amb algú, quan davallava del turó, davant l’església, a la plaça Vella, en Joan Rafalot, el qui fa d’esmotxador, al qui aparrussen un dia si i l’altra també, sol anar tan pesat de suc que ja ha passat per ull, m’escomet: «Sí, voltros, molt de fer poble i si lo d’abans era millor... però sou tan moderns com un nin yé-yé i anau a restaurants bons, restaurants... saps què te vull dir? Que heu de menjar més escabetxo i no tant de ceviche! I continua per avall. Com si ens hagués llegit el pensament amb això de l’enyorança i tot aquest discurs. «Més escabetxo i menos ceviche!», encara sent que diu, cents passes més lluny. «Més coca de Nadal i menos panetone!» La veritat és que té més raó que un sant. «Més Sant Antoni i menos Halloween!», repetia d’enfora, feia ganes de seguir-lo per si reivindicava alguna cosa més.

Pas per davant el que era el cafè de Can Pep Betlem. Al cafè aquest, em contava mon pare que hi solien dur algun cantante per animar la vetllada. El qui cantava, una nit, no era d’allò milloret i el públic va començar a ignorar-lo i a xerrar fort, fins que és va crear una atmosfera irrespirable. En aquestes que l’amo en Joan Gasparet que era un home respectat i amb autoritat se va aixecar i va manar: «Callau!» I tothom va callar. El cantante, creguent-se respatllat, tornà a envestir. I l’amo en Joan, que era un bon homo, li va dir: «I tu també!» I s’acabà la discussió.

El batlle em comenta que al poble hi ha residents de més de vint nacionalitats diferents. Alguns paisans han ajudat a que això passàs. Com en Miquel Parrús. Se n’havia anat a Moldàvia, que ni déu sabia on era, ens recordava un país d’aquests on els Germans Marx hi col·loquen alguna dinastia de pel·lícula, però existeix, i també els moldaus, i les moldaves. En Parrús n’havia treta una, de moldava, d’un bordell de Palma, s’havia enamorat i s’hi havia casat i al cap d’uns mesos va ser hora de conèixer la seva família. Quan ho contava resumia molt i ho feia sincopadament: «L’excusat estava a vint passes a defora i se gelava la piula i el pixum»; «Eren tots gitanos, d’aquests que viuen de tocar s’acordió pels carrers»; «La germana de sa dona tenia la sida»; «Els vaig deixar mil euros i podran viure una temporada»; «Esper que no pensin en venir a viure aquí» i així... Me recordava a en Joan Carroixa, que d’Haití havia duit una haitiana, decidida i eixerida, de devuit anys i mig, que, quan fou aquí, li sortí flamenca i li fugia els vespres... «Joan, havies d’haver duit a sa mare i no a la filla!», li recomanaven els amics. Històries de fadrins vells malcasadors.

Mestre Antoni Cella-Blanca me recorda que ja ha passat la conversió de Sant Pau: «Ja ho saps, Climent, en Saule, es gran enemic dels cristians que va caure des cavall, o el tomà Nostre Senyor, i esdevingué un fervent defensor de sa fe que abans perseguia. S’havien de sembrar els alls, alls Paus, amb propietats curatives. Ja s’han de podar i trasplantar els rosers, entrecavar ses faves, sembrar es blat tresmesó i s’ordi tardà, passar ses primeres relles amb sos tractors. Aprofita per tallar ses canyes en lluna vella que serviran per fer enfilar tomatigueres i mongeteres... No tot ha de ser mirar es mòbil per si hi ha uasaps!» Hi ha vida més enllà de les xarxes socials, idò... vaig a fer un bon ram del llorer de Son Manrè, per deixar-lo assecar i posar-lo als aguisats.