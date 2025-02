Probablemente se habrán fijado en lo mucho que se parecen los grandes chefs a los diseñadores de alta costura y sus fiestas multitudinarias para darse premios y llenar los informativos de televisión a los desfiles de modas en París o Milán, salvo que en lugar de famosas modelos y transparencias se exhiben barrocos emplatados. El parecido no es sólo escenográfico y visual, con el publicitario propósito de llamar la atención a cualquier precio, sino conceptual, pues a cierto nivel de sofisticación, ropa y comida es lo mismo. Lo más básico elevado a su quintaesencia. Esto se nota cuando tras la exhibición creativa el chef y el modisto se explican en público y, en efecto, no sólo su lenguaje es muy parecido, con tremendas volteretas filosóficas, sino que dicen lo mismo. Ignoramos qué, por supuesto, pero suena igual. Difícil distinguir un gran cocinero de un diseñador de moda; el lujo todo lo homogeniza, pero seguramente ahí hay algo más. El parecido entre los políticos y los clérigos es más fácil de entender, se nota enseguida y tiene raíces antiquísimas. Pues aparte del afán sermoneador y moralista de ambas especies predicadoras, a quienes pretenden dirigir a los hombres (y mujeres) les conviene tener a Dios de su parte. Aunque el poder ya no provenga directamente de Dios, sino de las elecciones o los algoritmos, el hábito sigue siendo lo que hace al monje. Hay otros parecidos razonables más traídos por los pelos, como el de los escritores y los contables, siempre pendientes ambos del debe y el haber, los escalafones y jerarquías, los listados, las cifras de ventas, las autoridades literarias. Cuando dos escritores se encuentran de inmediato se sitúan en su posición, y luego ya empiezan los forcejeos. En eso se parecen más a los cineastas, aunque estos lo disimulan mejor convirtiendo esos forcejeos en grandes abrazos y besos. La magia del cine. Por lo demás, todo el mundo se parece mucho más de lo que parece, sea cual sea su nacionalidad, género o cultura, y los denodados esfuerzos que hagan por distinguirse y ser ellos mismos. No se crean ese eslogan de que nada es lo que parece. Si parece un chef o un diseñador de alta costura, es porque lo es.