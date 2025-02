No hay solución, sino la reversión de políticas en viviendas, unas por sus inacciones y otras por su ineficacia demostrada al estar lejos de las necesidades y toma de decisiones de las personas. Para ello es necesario una secuencia de toma de decisiones por parte de las diversas administraciones competentes.

Primeramente, lo que deberían aportar los ayuntamientos y administraciones es la reducción de tasas e impuestos, agilizando los trámites administrativos para la aceptación de licencias, de ocupación, lo cual repercute, y mucho en el coste total y los intereses a pagar por el tiempo transcurrido.

A la vez, modificar las leyes que protegen a los okupas y a los que no pagan sus alquileres, dando más agilidad a desahucios. Mayor protección para propietarios, para que pongan con seguridad sus viviendas en un alquiler seguro. Potenciar la economía mixta, para el parque de viviendas, fomentar la colaboración entre la administración y el mundo de los negocios. Así como limitar la expansión de locales comerciales.

La idea de estrechar los beneficios de los gestores de negocios, para engordar los beneficios en suelo público y de servicios, no ha dado el resultado esperado, pues ha reducido la capacidad de actuación de los pequeños inversores, ante el auge del gran capital y fondos de inversión, que tan solo buscan el rendimiento económico y no ayudan a resolver el problema habitacional potenciando los precios al alza. Lo cual también ha creado una mentalidad de buscar el enriquecimiento rápido a los micro propietarios, con la consiguiente subida de los precios, tanto en terrenos, solares y viviendas ya construidas.

La creación de viviendas por parte de la Administración es imprescindible. Las antiguas VPO, con sus ayudas administrativas y bancarias, tienen que volver a aparecer, así como que estas sean su propiedad permanente, con un precio limitado en caso de compraventa durante los primeros 10 años.

La desaparición de este sistema ha reducido la presencia de promotores de VPO, de cooperativas de viviendas etc., que permitían el acceso a un precio asequible a multitud de personas.

La introducción de garantía habitacional para nuevos contratos laborales de todo tipo, tanto público como privado, daría una inyección de capital muy importante, ligado a la seguridad en el trabajo, ligado además en la calidad de este y su productividad. Todo ello regulado por contratos laborales controlados por la administración.

La administración debe contribuir con la creación de servicios necesarios para crear barrios amables y seguros.

La definición de estos servicios y de las actuales necesidades, sobre todo para los jóvenes, debe ser un pilar fundamental para el nuevo urbanismo, remodelando las zonas maduras, desde el punto de vista ha-bitacional, tanto para las personas como para sus vehículos.

La no realización de promociones enormes de viviendas en una misma zona es primordial para crear ‘barrios’ y no concentraciones incontrolables tanto por su seguridad, como por la calidad de vida y armonía en esa teórica zona, con respeto a la sostenibilidad y el medio ambiente.

El mercado por tanto debe adaptarse no solo a la necesidad social, sino también a los peligros que la masificación comporta, así como a la falta de belleza, salud o limpieza, que obligan a un barrio a degradarse.

Muchos son los temas a tocar para solucionar este problema, pero todo empieza por dar el primer paso, que no solo es el primero, si no nos indica hacia donde nos debemos dirigir.

Los urbanistas, promotores, ayuntamientos, o sea los que crean el mercado quizás deberían introducir en sus ‘estudios’ a las profesiones que se dedican a la salud de las personas, a la ética, creando un comportamiento socializador como antaño.

La solución sobre la vivienda es posible, si cada sector pone su esfuerzo y su toma de decisiones, sobre todo las administraciones, creando la necesaria seguridad jurídica y económica, tanto para propietarios como para los inquilinos y empleadores.

Endevant i fora por!