En ocasiones nos pasan cosas muy raras. Me encontraba con amigos en un bar cuando uno comentó que «la semana que viene me voy a Londres, he hecho una amiga allí y parece que va en serio». Le dimos la enhorabuena y yo me interesé por saber quién era ella. Se trataba de una inglesa que hablaba español porque su madre era de Madrid. Gozaba de una posición social cómoda, era rubia, treintañera y algo sofisticada, pero andaba de bajón porque había roto con su pareja. Fue en ese trance como se habían conocido tres semanas antes.

Ella le envió un whatsapp que en realidad iba dirigido al novio. El mensaje decía: «¿Estás ahí? Necesito hablar contigo». Y mi amigo contestó. Se inició entonces una conversación escrita que dio paso a una amistad. Empecé a recordar y, claro, yo también había recibido ese mensaje. ¿Debía decírselo? Mientras, mi amigo explicaba que ya había comprado el billete de avión. «¿Y el hotel?», le pregunté. «Me ha dicho que no me preocupe. Vendrá a buscarme al aeropuerto». Tan ilusionado parecía, que me costó decirle: «¿Te importa si miro mi móvil? Yo no sé si he recibido un mensaje como el tuyo». «No puede ser», dijo. Y se quedó estupefacto cuando comprobó que era el mismo, y de la misma chica.

Entonces me enseñó fotos de ella y sus conversaciones. «¿Y hablásteis por teléfono?». «Sí, y todo es muy normal». Horas después me llamó: «Le he dicho que no voy». Y pensé entonces en esa cita tan fortuitamente suspendida y en las personas que sí habrán ido a Londres con ese cebo. ¿Qué debe suceder, allí? Yo me perdí el final por el bien de mi querido amigo.