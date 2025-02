Ah, que no saben ustedes de quién estoy hablando? Busquen, busquen en Google. ¿Ya lo tienen? No, no es tan sencillo, ¿a que no? Porque el cien por cien de las veces, la foto tendrá en ciertas partes unos píxeles, o unos corazoncitos, o unas resultonas caritas sonrientes en determinados lugares estratégicos, porque una imagen de esas características no puede ser reproducida así como así. De hecho, ¿puede la interfecta llevar un vestido como el que lleva? No hombre, no, y menos en un acto público de tanto glamour. Porque un vestido, no lo olvidemos, es para taparse, y eso de que sea más o menos atrevido y se luzca con más o menos descoco son aspectos puramente circunstanciales, no vayamos ahora a atentar contra la moral y los buenos modales... y por eso, de ninguna de las maneras se acepta que ese vestido sea transparente del todo. ¿Cómo va a ser transparente, si eso no deja nada a la imaginación, y se ve un cuerpo desnudo (¡desnudo!), y para colmo es así como se muestra en las fotos? ¡Pues claro que no, hasta ahí podíamos llegar! Y menos mal que están quienes están para salvaguardar nuestras almas y nuestras mentes, y por eso, cuando uno añade a la búsqueda las palabras «sin censura», por aquello de que mi criterio personal me permite saber que estoy capacitado para ver un pezón y no desmayarme cual mujer victoriana, el buscador me pregunta si estoy totalmente seguro de ello, porque me puede dar una impresión tan fuerte que a lo mejor no me recupero. ¿Y la culpa quién la tendría? ¡Ella, claro, que es una mujer de moral distraída que va enseñando lo que no tiene que enseñar, como si fuera una fresca cualquiera, faltaría más!