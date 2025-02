A la edad de 87 años a uno le agrada mirar hacia atrás, lleno de recuerdos, memorias y algún escarmiento. ¿Acaso no es positivo hacer memoria de un pasado que nos instruye para el presente? Tres viajes quise que marcasen mi vida para siempre: Palestina, Roma y California. Ya salió en Kairos la narración de los dos primeros. Me faltaba el de California que en realidad fueron dos viajes a EEUU, viajes que se complementaron mutuamente: el 1° hace unos 30 años y el 2° hace 15 años, con motivo de la canonización de S. Junípero, mi paisano de Petra. Ir a California significaba seguir las huellas de S. Junípero visitando las nueve misiones fundadas por él y que en Mallorca hemos querido humildemente reproducir, empezando con las cuatro de Poniente: Santa Ponça, Magaluf, Sant Elm y Son Ferrer, con la mirada puesta en la pastoral del turismo. La gigantesca obra de Junípero se fundamenta en la humildad del su fundador. Dicen que no pretendía convencer a nadie sino conmover a todos y así hacer más eficaz la predicación. Mi empatía por él me da impulso para imitarle en la evangelización. Si S. Junípero volviera nos diría que Mallorca es terreno de misión...