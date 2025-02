E n l’edició d’ahir va fer una setmana, aquest diari publicava a primera plana la fotografia de Gabriel Le Senne en el moment d’encendre un ciri amb motiu del vuitantè aniversari de l’alliberament d’Auschwitz. Miquel Àngel Cañellas n’és l’autor. ¡Chapeau! «La història passa dues vegades: la primera com una gran tragèdia, la segona com una farsa». Va deixar-ho escrit Marx, i la frase acreix el valor documental de la fotografia esmentada. Auschwitz va ésser alliberat per l’Exèrcit Roig, el d’Aurora Picornell. Ho dic de passada, a tall d’anècdota. Retorno a la imatge insòlita del senyor Le Senne encenent un ciri en record de l’Holocaust. Anem a pams: el franquisme inicialment va emmirallar-se en el feixisme i, després d’uns primers mesos amb el Duce de suprem faedor, va començar a venerar el nazisme. Fet i fet tot era la mateixa cosa. Moviments reaccionaris i violents, caracteritzats per un populisme socialitzant a Itàlia i per la disciplina casernària a Alemanya. El franquisme va posar l’accent en la religió. Pius XII va ésser un dels primers cap d’Estat a felicitar Franco per haver liquidat a canonades les llibertats públiques. «Levantado nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente en Vuestra Excelencia deseada victoria católica España». D’aquelles noces, aquests confits. L’esmentat senyor Le Senne és un catòlic de pedra picada. I també un franquista convençut. Recuperem l’hemeroteca. «Iré al grano: en la Guerra Civil se enfrentaron dos bandos, y ganó el menos malo afortunadamente». Són paraules seves, del senyor Le Senne. D’altra banda fa part d’un partit, Vox, del qual no cal acudir als estatuts fundacionals per saber-ne la ideologia, perquè els militants no s’estan de proclamar-la públicament. «El franquismo fue una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional» (Manuel Mariscal) o el cop d’Estat de 1936 fou l’inici de la «última cruzada de liberación» (David Gil). I així...! Franco va concedir a Hitler i Mussolini el més alt honor en condecoracions, tal com ho documenta el BOE del 4 d’octubre de 1937. I va actuar com un nazi. La norma per la qual s’havia de regir la depuració dels professionals de la medicina (6 de novembre de 1939) és prou significativa, ja que especifica, a l’Article segon, que per ésser apartat de l’exercici de la professió basta «el haber servido positivamente a la obra revolucionaria marxista, judaica y anarquizante». El franquisme va conviure feliçment amb el nazisme i sols va distanciar-se’n quan pintaren bastos per a Hitler. Però mentre el Tercer Reich assolava Europa, franquisme i nazisme varen ésser corda i poal. «Demando demostrar que pertenezco a la raza aria y no hebraica. Suplico a usted que se sirva expedirme un certificado...» Qui signava aquest certificat i molts d’altres semblants era el senyor alcalde de Palma, en plena apoteosi del Reich. Altrament Irene i Ernest Heinemann preferiren suïcidar-se en el seu xalet d’El Terreno (1940) abans d’ésser repatriats a Alemanya on els haurien gasejat per la seva condició de jueus. Ho foren, gasejats, milers de republicans dels quals Serrano Suñer va desentendre’s. El col·laboracionisme entre l’Espanya de Franco i el nazisme és més que evident. De manera que la presència activa del senyor Le Senne a l’acte de record a les víctimes de l’holocaust és, si més no, xocant.