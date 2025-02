Hay libros que no envejecen nunca porque se leen desde la portada hasta la última página como si te hablaran. Y cuando un libro te habla es porque suele ser una obra maestra. El tono, la ambientación y la trama, así como los protagonistas y sus diálogos se funden en el argumento y pasas las páginas a la misma velocidad que se suceden los segundos en el tiempo. Uno de esos libros que consiguió trasladarme hacia ese universo paralelo y que me evadió de la realidad lleva por título Tacats de Sang (Nova Editorial Moll, 2010) del escritor mallorquín, de Bunyola más concretamente, Guillem Rosselló Bujosa. El autor desgrana la causa contra Emili Darder, último alcalde republicano de Palma y fusilado el 24 de febrero de 1937 por los falangistas. Se cumplirán este mes 88 años de ese día. Desde la primera página del libro, Rosselló se muestra como un narrador poderoso, que juega con la palabra escrita para golpearnos el corazón y hacernos sentir el horror que envolvió ese momento de la historia de Mallorca. Es uno de los mejores homenajes que se le pueden hacer a un hombre bueno, culto y generoso como fue Emili Darder. En las páginas escritas por Guillem la historia cobra vida porque te mete en ella de manera magistral. Te mete en la agonía de sus últimas horas, en la tristeza de su mujer y su hija, en el terror que sentían los presos en Bellver o en Can Mir. En el absurdo fanatismo. No hay página que no te arranque una parte del alma y te traslade a esas noches oscuras donde el miedo superaba incluso el hambre. «Hacedle saber a mi mujer y a mi hija que siempre las he querido mucho y que soy un hombre inocente» dijo Emili Darder hace 88 años. El mejor homenaje es recordarle y volver a abrir Tacats de Sang, un libro que te habla.