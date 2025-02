En los periódicos de papel y en las librerías, cada vez hay más lamentos muy documentados por lo feas que se están poniendo las cosas, el declive de las democracias y los derechos humanos, las matanzas, la euforia de las derechas extremas (libertarias), las infinitas mentiras y demás catástrofes de la actualidad. En realidad se trata de respuestas automáticas porque si algo ha crecido más que esas derechas globales, son los automatismos y debido al desarrollo tecnológico, todos funcionamos ya en modo automático, como aquel célebre pato autómata creado en 1739 por el ingeniero Jacques de Vaucanson, que con 400 piezas móviles, hacía la digestión y hasta defecaba. Los automatismos y los autómatas animados no son de ahora, aunque es cierto que han aumentado mucho. Creo poder afirmar que cuanto más feas se ponen las cosas, mayor es el índice de automatismo social. Y este índice, que me acabo de inventar para ilustrar el párrafo junto al pato automático, mira por dónde, tiene las mismas siglas (IA) que la peligrosa inteligencia artificial. Incluida la IA china que acaba de reventar el mercado. ¿Coincidencia? No, elocuencia. Total, que este IA, los dos, se dispararon con el triunfo de Trump, convertido automáticamente en metáfora de todos los males mencionados. Buena metáfora, pero sólo eso, una metáfora. Porque si salimos del modo automático y hacemos memoria, recordaremos que hace seis años, cuando Sánchez ganó la moción de censura y Trump aún no había calificado de fraude electoral su derrota, aquí el PP liderado por un tal Casado tachaba de ilegítimo al Gobierno socialista. Como sigue haciendo Feijóo, igual que un autómata, seis años después. Y es que hay automatismos y automatismos, aunque todos repercuten en el IA. Y en la IA, cómo no. No vale la pena preocuparse tanto porque total, mande quien mande mandarán las máquinas. Que a diferencia de Terminator o Matrix, no necesitarán rebelarse ni destruir el mundo para tomar el poder. Para qué, si ya mandan automáticamente a través del índice de automatismo social que acabo de explicar. Las máquinas seguirán haciendo la digestión, como el pato. Bueno, quizá estoy siendo un poco optimista.