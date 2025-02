Nunca he podido entender por qué Dios tenia que hacerse hombre si Él era el creador de todo. Esto es para mí un simple subterfugio. Afirmar que Dios se hiciese hombre solo puede entenderse desde un punto de vista arbitrario, porque al que lo afirmó así le convenía. Pero sin tener la menor capacidad para entender lo absoluto. Solamente desde un punto de vista parcial se puede hacer esta afirmación ya que de lo contrario se cae irremisiblemente en la contradicción flagrante de hacer de lo absoluto algo relativo. Cuando en mi juventud recibía lecciones de religión, o cuando escuchaba desde el púlpito una tontería de ese calibre, mi mente me llevaba a creer que los que lo afirmaban tenían a Dios por un ser adaptable a su conveniencia. Un ser absoluto no puede ser parcial ni un solo instante.

En principio, lo que me parece claro es que Jesús, al llamar, debido a su educación judaica, padre a Dios, cuando lo percibió a través de la meditación, automáticamente, sus afines, consideraron que Jesús era realmente hijo de Dios. Y, consecuentemente, hijo único, sin competencia posible. Pero esa paradoja les deja en una situación inestable, porque todos los seres, en sentido amplio, son hijos de Dios. O Dios no existe y todos los seres son hijos de una casualidad, o Dios existe y todos los seres son ‘hijos’ suyos. Al iluminarse Jesús en Cachemira, se calcula que ya antes que él se habían iluminado unos quinientos. Entre ellos, y el primero, el mismo Buda. Pero ninguno de ellos se creyó ser, en sentido estricto, hijo de Dios, porque tenían una educación budista y no judaica. Es decir, que Dios no era el padre de nadie, sino el creador de todo. En este punto llegamos a la gran debilidad del ser humano, que todo lo que cree tiene que ser único y exclusivo. Como los judíos condenaron a Cristo y le sentenciaron por blasfemo, los que crearon la religión cristiana quisieron diferenciarse e incluso oponerse a la religión israelita y consideraron que Jesús era el único hijo de Dios hecho hombre para así salvar a la humanidad de creencias erróneas. Pero la gran contradicción que desde siempre se ha manifestado, y que el cristianismo nunca ha podido aclarar, y mucho menos explicar, es por qué Dios tardó millones de años en salvar a la ignorante humanidad, que se encontraba irremediablemente perdida en la búsqueda de un Dios que era incapaz de encontrar. Por eso, cuando Jesús, gracias a la meditación budista, percibe a Dios y le llama padre, tal como le llamaban los judíos, le consideraron el hijo único de Dios. Pero, o todos los seres son hijos de Dios o no lo es ninguno. En lo absoluto no caben parcialidades.