José Luis Aparicio, Pepelu o DJKanas, como prefieran, una especie de dinosaurio o alcalde de la noche se ha labrado su reputación a base de esfuerzo, tesón y saber estar en el momento oportuno. Lo conocí hace más de quince años en la zona de s’Escorxador y su música siempre incitó a la gente a bailar de buen rollo en los locales más famosos del barrio. Eso, naturalmente, amansa y une. A un tipo así, desentendido, familiar, alternativo y siempre dialogante de los temas más candentes, es natural que se le tenga afecto y se le escuche, como buen entendido que es, de cualquier tema que esté en auge en el panorama mundial. En un pasado lo escuché muchas veces a las tantas de la madrugada y, pese a que en esos momentos no hubiera pasado un control de alcoholemia, mi atención estaba fija en sus palabras que brotaban de un modo sencillo, sin ambigüedades, calmosas, sin elevar el tono de voz, porque para qué vas a asemejarte a un garrulo cuando las cosas simplemente se pueden parlamentar. El tiempo ha pasado como una losa, menos para él, y en la actualidad apenas lo veo. Con que me sorprende la noticia de un incidente en la Revetla, más concretamente en la Plaça del Mercat, donde se habla de un policía que recibió un botellazo y donde Pepelu fue arrojado al suelo por un problema de horario o algo así. No puedo opinar sobre el incidente porque a esas horas yo ya estaba contando ovejitas, pero, sin embargo, me gusta referirme a la amistad que nos unió en una determinada época y, que pese ahora no coincidir, sigue vigente. Y estoy convencido que aquel que lo conozca sabe que Pepelu puede ser de todo menos un tipo agresivo ni violento además de generoso con aquellos que están a su alrededor. Yo mismo, que tuve el placer de tenerlo presente en algunas presentaciones de libros, míos por supuesto, deleitando a la concurrencia con su arte de pinchar, doy fe de ello sin ningún tipo de problema.