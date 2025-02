No diguis que el món no val la pena, si tu hi continues habitant. No diguis que els fills viuran pitjor que els pares, si tu encara es desvius per ells. No diguis «me l’han robada», si encara no has iniciat la recerca. No diguis que fer regals no serveix per res, si el darrer que feres feu feliç a algú. No diguis demà tot es resoldrà, si tu encara no t’has arromangat. No diguis «mal herba mai mor», si tu l’estàs abonant. No diguis «has fet tard», si tu t’has presentat abans d’hora. No diguis mai «adéu» a una persona, si la necessites. No diguis «no tenc equilibri», si ni tan sols saps estar quiet. No diguis «som sant», si encara no has dit «jo pecador». No diguis «ultra» a un altre per desqualificar-lo, si tu ets «ultra» de l’altre costat. No diguis «tu no ets simpàtic», si tu li amargues la nit i el dia. No diguis «no ha espigat», si no res sembrares. No diguis «ho deix», si encara te fa il·lusió. No diguis «el temps no me passa», si encara no l’has dedicat a comptabilitzat el nombre d’ones que té la mar. No diguis «aquest paràgraf és incomprensible», si encara no l’has re-llegit. No diguis que estàs deixat de la mà de Déu, si Déu encara creu en tu. No diguis «la vida no té sentit», si encara pots besar.