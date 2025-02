Tengo una amiga que vive en la calle Sanç de Palma. Hace unos años, su pareja y ella vieron cumplido el sueño de toda su vida: comprarse un piso. Allí viven con su pequeña hija Olívia. Los dos trabajan duro. Se levantan temprano y organizan la vida de su hogar. Un hogar es ese lugar que construimos con esfuerzo e ilusión, donde nos cobijamos, nos sentimos seguros y protegidos, libres de expresar emociones, con posibilidades de ser nosotros mismos. El sentido profundo de la palabra hogar es maravilloso.

El pasado mes de septiembre en el edificio donde vive mi amiga inauguraron La Paternal Club Social con licencia de restaurante. Parece ser que hoy en día las licencias para un restaurante se consiguen de forma rápida, con una declaración responsable de que todo está en orden. Sacha Zadusnaski, su creador, es un joven argentino quien aseguró a la prensa en su momento que «apuesta por los platos honestos». No lo pongo en duda. El que parece no haber sido del todo honesto es él mismo: según reconoció a mi amiga, no insonorizó el local. Los vecinos le han denunciado pero, aunque la prueba de sonometría demostró que el ruido sobrepasa los limites autorizados, la administración es muy lenta. Nadie hace nada. La Paternal organiza eventos y los vecinos tienen problemas para dormir. La vida se ha convertido en un auténtico infierno.

No es justo que sea tan sencillo obtener un permiso para abrir un local y tan complicado exigir por parte de los vecinos que se respeten sus derechos. Unos vecinos que sufren, por un lado, el desgaste de la contaminación acústica y, por otro lado, la lentitud administrativa.

Descubrir que tu hogar ya no es un refugio nos deja desvalidos. Puede alterar el día a día de cualquier persona, pero también su equilibrio vital. No es posible que el ocio de unos mine el equilibrio de otros. No puede ser que un negocio transforme los hogares de personas que solo reclaman el derecho de vivir en paz.