Me refiero a cosas que le gustan de verdad a todo el mundo, además del dinero y de sus teléfonos móviles, sobre los que está dicho todo y no vamos a insistir. Tampoco mencionaremos ciertas cosas que supuestamente gustan a todos, como mandar mucho y ser obedecidos, porque sólo creen que les gustaría debido a que ni lo han probado nunca ni tienen la menor probabilidad de hacerlo; eso son fantasías, no gustos auténticos. Y de ningún modo citaremos el sexo, que además de mal visto está ahora de capa caída, que es lo que pasa con los asuntos que alcanzan rango académico, y de pronto ya nadie sabe en qué consisten. Sin embargo, hay bastantes cosas que gustan a la mayoría de gente, con independencia de sus ideas políticas y nivel cultural, y que si bien son harto conocidas (Dumas sí que sabía qué gusta a la gente), ahora han cobrado gran importancia sociológica a fin de alimentar los algoritmos y la IA, como prueba el constante expolio de datos personales sobre gustos. Como si no hubiera bibliotecas enteras sobre el tema, y millones de volúmenes. Así que para facilitar algo el trabajo de los robots recopiladores de gustos y tendencias, y que la IA que nos gobierna sepa cómo somos, señalaré algunas de estas cosas que tanto nos gustan. El fútbol, las pelis, las cantantes, la ropa, la comida, los coches, los conflictos, las fantasías mencionadas. Muchas de estas cosas caben en el gusto por la competición, desde las justas medievales al fútbol y las pelis, donde forzosamente alguien gana y alguien pierde. Lo que a su vez nos remite al gustazo que es la madre de todos los gustos. Emocionarse. La auténtica medida del gusto. Que sea lo que sea, pero que emocione. Así se explica que también nos gusten tanto, por ejemplo, las multitudes, que si bien no dan ningún gusto, cuando la gente se entera de que en tal sitio hay una muchedumbre, allá que acuden presurosos. Por la emoción, se entiende. Y claro, cómo le explicas esto a un robot, por muy dotado de IA que esté, para que sea capaz de hacer algo emotivo. En serio, saber qué cosas le gustan a la gente no sirve de nada. Es preferible inventárselas, como hacen los novelistas, y si es muy emocionante, seguro que les gustará.