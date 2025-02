Una de les principals preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears, és la seguretat ciutadana.

És un fet innegable que a les illes patim la falta d’efectius dels cossos de seguretat. Les xifres no enganen, ho denuncien els principals sindicats i associacions de policies nacionals i guàrdies civils com e UNISEP, CEP, SUP, JUCIL o JUPOL, des de fa anys.

Es calcula que hi ha més de 700 places vacants a les Balears, unes 300 de Policia Nacional i unes 400 de Guàrdia Civil, més les places pendents de cobertura que queden en les diferents policies locals.

Uns números que evidencien la clara deixadesa del Govern d’Espanya i la manca d’aposta per resoldre una problemàtica històrica que patim els ciutadans de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i que s’agreuja en els mesos en què la població flotant augmenta. Perquè sí, també tenim el problema afegit que les ràtios de les policies locals els estableix la normativa estatal en funció de la població del municipi. Això suposa que sobretot als mesos d’estiu, les plantilles quedin curtes en alguns municipis i el servei que reben els residents acabi sent deficitari.

Ho han denunciat els ciutadans, ho ha denunciat el Partit Popular al Congrés dels diputats i ho ha denunciat el Govern presidit per Marga Prohens en moltes ocasions. I no ens cansarem de fer-ho, no ens cansarem de demanar una insularitat digna pels professionals que vetllen per la nostra seguretat.

Mentrestant, però, atenint-nos a les competències que tenim com a comunitat autònoma i a les eines de què disposam, ens hem posat en marxa amb la presidenta Marga Prohens al capdavant, per donar resposta a les necessitats i mancances derivades d’aquesta problemàtica endèmica a les Illes Balears.

És el nostre deure vetllar perquè els drets dels ciutadans i ciutadanes siguin respectats. I en matèria de seguretat ciutadana ens hem trobat un panorama mal d’emprendre després d’anys d’inacció, però, quedar de braços plegats mai no ha entrat dins els plans del nostre Govern.

Per això des que hem assumit l’encàrrec dels ciutadans de les Illes Balears d’impulsar una política de canvi centrada en les persones, treballam en un repte molt ambiciós però encara més necessari, la posada en marxa el projecte de l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears.

Materialitzam així el nostre compromís i la nostra aposta decidida per impulsar la formació i la capacitació dels cossos de seguretat i emergències de les Illes Balears a través d’un projecte, el de l’Escola, que fa gairebé dotze anys es va preveure a la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. I com es poden imaginar, en dotze anys la problemàtica de la falta de professionals de seguretat i emergències no ha fet més que agreujar-se a les Illes Balears. Més, si tenim en compte l’envelliment generalitzat de les plantilles de Policia Local.

Dijous passat, amb la presidenta Prohens presentàrem el bessó d’allò que es convertirà en el Districte de la Seguretat de les Illes Balears i que tendrà un cost total de 24 milions d’euros. Aquest complex de seguretat inclourà l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears i els nous edificis de la direcció General d’Emergències i del 112 i que a la fi, passaran de treballar dins barracons a fer-ho en unes instal·lacions adequades. Perquè sí, també és més que necessari dignificar una tasca tan important i essencial com la seva.

Però, tornant a l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, neix amb l’objectiu de convertir-se en una infraestructura clau i pionera a les nostres illes pel que fa als programes de formació i capacitació no només de la Policia Local, sinó també de la resta de professionals dels cossos de seguretat i emergències de la nostra comunitat com ara bombers, bombers forestals, SAMU-061, voluntaris de Protecció Civil… I que puguin fer-ho en uns edificis moderns i sostenibles i amb les eines i el material adequats perquè tots tenguin garantida una formació teòrica i pràctica homogènia i continua i en un mateix espai. La previsió inicial és que la capacitat formadora de l’Escola sigui de 300 nous policies locals cada any que ajudaran a pal·liar la falta d’efectius en els diferents ajuntaments.

Tenim molt clar que qualsevol inversió en matèria de seguretat és poca i que aquest projecte no és nostre, no és d’aquest Govern. És un projecte de futur per a les Illes Balears, destinat a tots i totes els que decideixen dedicar la seva vida al servei públic, a tenir cura de tots nosaltres. I, per tant, és un projecte destinat a cada ciutadà i ciutadana de les Illes Balears.

La seguretat ciutadana és una prioritat. Vàrem prometre canvis i complim. Amb voluntat aconseguim que l’Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears passi de ser una necessitat, a una realitat.