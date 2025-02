Estic emocionat. A la Fira Internacional de Turisme 2025, celebrada a Madrid –«Madrid, per ésser Madrid, quan fa calor no hi fa fred», deia sempre mon pare, i això que ell no hi va viatjar mai a aquella ciutat de l’altiplà castellà–, el Consell de Mallorca, segons la consellera electa Maria Bauzá, va fer una aposta ferma perquè Mallorca es converteixi en un model turístic responsable i de qualitat.

Aquest projecte oficial de futur, a priori, presentat amb tanta solemnitat, sembla de molta amplària i molta envergadura. Es veu que fins ara el nostre model turístic, com tothom sap i sabia, ha estat irresponsable i mediocre. Vaja. Però això s’ha acabat. A partir d’ara tot serà diferent. Segons l’estratègia dissenyada pel Consell Insular tot pren noves formes. Per començar, la nova filosofia i identitat de marca ‘Casa Nostra’, i també el compromís ‘Mallorca Pledge’, que no deixa de ser un enigma, però que convertirà la nostra illa en un referent en sostenibilitat. Sostenibilitat consisteix en tenir un projecte millor de futur, és a dir per demà. Quin demà? Ja ho veurem. El que sí que veurem és la continuïtat del soroll, la brutor i la massificació a les ciutats i a la costa. I les carreteres farcides de cotxes, furgonetes i autocars. Aquests són els beneficis del turisme per a tots els mallorquins. Diu la consellera que els nostres productes autèntics i identitaris, com l’ensaïmada, els botifarrons, la xulla torrada, l’oli d’oliva, la sobrassada, la flor de sal, els vins i les ametlles són els veritables testimonis de la nostra tradició i del nostre patrimoni. Pur folklore turístic! Parla dels èxits dels restauradors, del descobriment de la nostra història i del compromís amb la qualitat. Tot això s’aconseguirà amb el pla ‘Mallorca en essència’. És aquesta l’essència mallorquina? Probablement ho és, però la de debò és la nostra llengua, la nostra sociabilitat, la nostra hospitalitat, la nostra acollida cordial i desinteressada. I més ho seria si tinguéssim la nostra llibertat, els nostres drets de sempre i la nostra independència política i econòmica. Els botifarrons i la sobrassada! La flor de sal! I el ball de bot i els calçons amb bufes, què? A Mallorca ho tenim tot en venda. Que ho sàpiguen!