Creo que por primera vez en mucho tiempo voy a estar de acuerdo con las declaraciones de Sánchez porque son de una lógica constitucional y democrática aplastante. Éstas son las palabras de Pedro Sánchez:

«Un gobierno que no apoya sus presupuestos es un gobierno que está agotado y la legislatura está acabada, aunque tratará de estirarla como un chicle, pero lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza y si no la pasa habrá que convocar a los ciudadanos a las urnas».

«O presupuestos o elecciones, pero no prorrogar los presupuestos porque esto es no rendir cuentas. Gobernar no es residir en el Palacio de la Moncloa. Estamos ante un gobierno asediado por los casos de corrupción… un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina».

El único problema es que son de 2018 cuando estaba en la oposición y echaba en cara a Rajoy lo que en realidad nunca ocurrió. Rajoy siempre presentó los presupuestos ante el Parlamento y fueron aprobados, es verdad que, en algunos casos, con mucho retraso.

El gobierno de Sánchez vive con los presupuestos del 2023 prorrogados en 2024 pero los de 2025 ni están ni se les espera. Y quede claro que el gobierno no tiene posibilidad de elección. El artículo 134.3 de la Constitución es claro y rotundo: «El gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior». Es una obligación constitucional.

Allá por la segunda mitad de los años sesenta, don Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político, nos explicaba que en un sistema democrático el debate de los presupuestos era el más importante y decisivo para la suerte del gobierno. Si no lo superaba, tenía que dimitir por haber perdido la mayoría que lo sustentaba.

El problema es que Sánchez no tiene mayoría parlamentaria, ni siquiera para intentarlo, pese a aquellos gritos de «Somos más» en la noche de las elecciones de julio de 2023. No la tiene pese al préstamo con intereses de usura de los 7 diputados de Junts. Es escandaloso que el Consejo de Ministros no pudiera empezar hasta no tener luz verde desde Waterloo para el contenido del Real Decreto.

Lo vergonzoso es que el partido de Sánchez dé la culpa al PP de que no se aprueben ciertas medidas, aunque el PP no esté acertado. Si el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento para aprobar sus propuestas que busque la puerta de salida. La oposición no gobierna.

Estoy de acuerdo con Sánchez. «Un gobierno que no tiene presupuestos y que, en consecuencia, no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos?» dijo en 2018.