Me demanen un petit text per acompanyar el calendari del 2025 que fa Paz Talens, de La Insular del carrer de l’Argenteria, sobre els mercats de Palma, amb fotografies del meu estimat Jaume Gual. I pens que els mercats i les fires són quasi tan antics com les persones. Comprar, vendre o intercanviar són elements consubstancials a la civilització. Tenim notícies d’intercanvis prehistòrics, de mercats àrabs i de fires medievals. A Palma la plaça del Mercat conserva encara el nom d’una activitat que ja no s’hi fa. Al mateix temps, l’evolució de les modernes formes de comerç, de la botiga al gran magatzem, fins als hipermercats, han fet que la majoria de mercats hagin anat transformant el seu objecte. Poc a poc, alguns, s’han anat revitalitzant, perdent el seu sentit primitiu, és així que els mercats de Palma, l’Olivar, Pere Garau i Santa Catalina s’han ‘adaptat’ als canvis i han sobreviscut. De les transaccions agrícoles i comercials han passat a ser un ‘símbol d’identitat’ de Ciutat. No com ha fet ‘el Ram’ de Palma, ‘la fira del Ram’, que ha perdut completament el caire comercial que tenia abans, però s’ha mantengut com un espai de divertiments diversos. Ja ho saben: «qui va a fira sense doblers, només embossa els carrers».

El mercat de Santa Catalina és el mercat d’aliments més antic de Palma, situat al barri del mateix nom, fora de les murades de la ciutat. Aquesta àrea fou tradicionalment habitada per pescadors a causa de la proximitat al mar, sobre el port i el passeig marítim. La seva posició geogràfica explica la popularitat actual entre la comunitat de vaixells esportius del port. A més, s’ha convertit en un punt de trobada culinària, prop de restaurants i bars on els ciutadans locals es barregen amb els residents estrangers. El barri de Santa Catalina ha conservat moltes de les seves cases típiques d’una o dues plantes, amb balcons i persianes mallorquines i petits jardins o patis interiors. L’edifici del mercat que coneixem fou construït al voltant del 1920. Les divisions de les parades, però, no es feren fins el 1978. La renovació de tota la coberta tingué lloc el 1999. Santa Catalina manté el caràcter d’un mercat tradicional amb productes frescos, de producció local i de temporada. És també un punt de trobada per al xef professional o pels qui presumeixen de gurmets. Un racó on, a més de poder fer la compra diària, es poden tastar sabors nous o simplement passejar i menjar alguna cosa en un dels bars del mercat. El Mercat de l’Olivar està situat en el centre històric de Palma. Construït el 1951, és un edifici d’arquitectura mediterrània conformat per dues naus perpendiculars que s’obren cap a una plaça. Es va convertir en Societat Mercantil agrupant els comerciants del mercat que el 1998 aconseguiren la concessió administrativa, cosa que els va permetre fer una profunda remodelació que va culminar l’any 2003. Els gremis de peixateria, carns, fruites i verdures es van reagrupar situant-se en espais propis interconnectats. «Vaig a l’Olivar» a Ciutat és sinònim d’anar a fer la compra. El barri de Pere Garau s’ubica al llevant de l’eixample de Palma i el referent és el seu Mercat. Al mapa de Palma de l’enginyer Calvet, 1901, ja hi quedà dibuixat: dues places rodones unides a una de rectangular. Els seus carrers s’establiren sobre terrenys agrícoles i les primeres edificacions, aixecades per famílies provinents dels pobles de Mallorca, eren habitatges unifamiliars amb un hortet a darrera. El Mercat de Pere Garau fou projectat per Guillem Fortesa i inaugurat el 1943, edificat en un solar que havia de ser el garatge dels cotxes de la funerària, la pressió veïnal, ho impedí. És el llombrígol comercial del barri. Un barri multicultural, amb un naixent procés de gentrificació, amb remodelacions peatonals discutibles com la del carrer Nuredduna. Els seus comerços estan dedicats, principalment, a la venda de productes frescos, de temporada i especialitzats. Un dels segells d’identitat del Mercat de Pere Garau és el mercat exterior de cada dimarts, dijous i dissabte: una munió de llocs de venda directa dels pagesos de Mallorca, amb gran afluència d’usuaris. Els mercats de l’Olivar, de Pere Garau i de Santa Catalina són llocs de confluència, de trobada dels ciutadans, que donen vida a Palma.