El término lawfare se refiere al uso indebido de procedimientos legales con fines de persecución política, buscando desacreditar o inhabilitar a adversarios políticos mediante acciones judiciales que, aunque revestidas de legalidad, en realidad nada tienen que ver con la justicia. Aunque inicialmente fue el nacionalismo catalán el que denunció ser víctima de lawfare, argumentando que el Estado utilizaba el sistema judicial –y también el policial– para tratar de frenar sus aspiraciones políticas, las denuncias se intensificaron de forma importante tras las actuaciones judiciales contra líderes independentistas del ‘procés’.

Pero ahora es el PSOE quien abraza el victimismo y denuncia una campaña de lawfare destinada a desestabilizar al partido y a sus dirigentes. Se ataca a los denunciantes y a los investigadores. El presidente del Gobierno llegó a querellarse contra el juez que investiga a su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias, al que sus medios afines acusaron falsamente de tener dos DNI. Se afirma que las investigaciones son prospectivas, que se sale de caza a ver qué cae, sin una imputación clara ante la que defenderse. Que se vulneran los derechos de los investigados, cruelmente perseguidos sólo por tener el carné socialista. Y eso justifica plenamente sus propuestas legislativas para limitar la acusación popular y evitar que se inicien causas basadas en informaciones periodísticas, especialmente tras la apertura de investigaciones que afectan a personas cercanas a Pedro Sánchez (su esposa, su hermano David y quien fue su secretario de organización y ministro, José Luis Ábalos).

Es paradójico que, en el pasado, el PSOE no sólo no cuestionó, sino que incluso respaldó y promovió acciones judiciales que afectaron a otros partidos, como el PP y UM. En Baleares, las investigaciones judiciales tendenciosas y prospectivas, en las que el PSOE ejerció –y aún hoy ejerce, como en el caso ‘La vida islados’ que afecta al presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí (PP)– la acusación popular, coparon durante meses y años los periódicos. Entonces, nadie hablaba de lawfare, pero ahora el PSOE quiere limitar que los partidos políticos sean acusación popular, que es justamente lo que ellos han hecho y hacen. ¿Acaso no fue prospectivo el ‘caso Nóos’? Entonces Manos Limpias no les molestó en absoluto. ¿Acaso no hubo una persecución con el ‘caso Cursach’? Y es que no es lo mismo recetar jarabe que tomarlo.