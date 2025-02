Tengo un amigo que se dedica a la promoción inmobiliaria en Palma y su zona de influencia. Cada poco me llama desesperado para preguntarme si yo entiendo lo que están haciendo los políticos con los promotores, a quienes están creando tantas dificultades que van a terminar expulsando del negocio. Me dice que los obstáculos para su actividad son absolutamente insoportables, que los impuestos son absurdos, que son tratados como delincuentes o que los costes que padecen hacen imposible su supervivencia. Cada retraso son intereses, porque los proyectos se hacen con financiación bancaria, lógicamente costosa. Me cuenta que cuando él empezó en Mallorca había tal vez cien promotores, pero hoy apenas quedan quince empresas en este negocio. Lo cual no impide que algunos ignorantes los califiquen de ladrones –alguno seguro que habrá, por supuesto– porque siguen el juego de la oferta y la demanda como hacemos todos, incluso esos mismos acusadores.

La promoción inmobiliaria, a diferencia de la mayor parte de las actividades empresariales, depende acusadamente de decisiones políticas, lo cual es tóxico. Por ejemplo, el suelo tiene que ser calificado como urbano para que se pueda edificar y eso es potestad pública, habitual fuente de financiación de los partidos políticos; los proyectos de urbanización y de edificación los ha de visar la autoridad, y eso padece años de retrasos inadmisibles, resultado de la inoperancia generalizada de los municipios; los cambios de titularidad del suelo y de la vivienda son una golosa fuente de financiación pública, motivo por el que las transacciones son muy costosas. En Baleares, particularmente, los políticos se han encargado de que haya muy poca oferta de suelo y consecuentemente de vivienda, al tiempo que permiten, si no es que promueven, una explosión demográfica que dispara la demanda y genera un colapso colosal. Menos oferta y más demanda es la fórmula perfecta para disparar los precios. Son ecologistas y por eso se ponen la medalla de no edificar, pero al tiempo crece la población y ellos son acogedores de todo el que viene. El caos es inevitable. Encima, por si lo anterior no bastara, su electoralismo barato ha conducido a que unas cien mil viviendas se hayan pasado al alquiler vacacional legal y un número tal vez similar al ilegal. La conclusión de tanta (no) gestión pública es este drama actual que divide hoy a los mallorquines en dos: los propietarios, que viven como siempre, y los que no, que se han convertido en parias; los que trabajan para vivir y los que trabajan para que viva su casero o su banco. Siendo todo esto una tragedia, lo peor es la incapacidad para responder a la crisis ya innegable: la derecha se reunió en Cantabria para aclararse y presentó un plan de soluciones ridículas que contemplan el aval estatal a las hipotecas, lo que significa que los ciudadanos seguirán entrampados por décadas; es como si ante una pandemia nos limitáramos a ampliar el horario de apertura de las farmacias. Peor aún, el gobierno socialista se descolgó con la chorrada de subirle los impuestos a los cuatro friquis no europeos que vienen aún a comprar aquí y que podrían burlar esta tasa sin ninguna dificultad mediante la creación de una sociedad mercantil. No hablemos de Podemos o Sumar, cuyos disparates no sólo son hambre para mañana sino que ni siquiera llegan a ser pan para hoy. Vamos bien si este tremendo problema que ha generado la política lo tienen que resolver los que lo han creado. En Gran Bretaña, donde también tienen una crisis de precios de la vivienda, tanto la derecha como la izquierda están buscando cómo burlar legalmente a las autoridades municipales que, cuidadosas de no incomodar a sus votantes, no aprueban o retrasan todo lo que pueden los proyectos para construir un millón y medio de casas nuevas; en Alemania, la izquierda que está en funciones en el Gobierno, ha lanzado una ley para reducir los trámites burocráticos que no sólo retrasan, complican y embarullan los proyectos sino que los encarecen; en Portugal, el gobierno de Luís Montenegro está creando ayudas para que los promotores puedan acceder a la financiación de las promociones con más velocidad y menos trabas. Nada de esto es inteligente sino elemental: se trata de que los promotores, los que tienen como vocación construir viviendas, puedan hacerlo. Criminalizarlos es la forma más idiota de generarse un problema. Es verdad que ningún político paga por sus tonterías en materia de vivienda, porque los efectos de sus disparates tardan años en notarse. Sin embargo, hoy pagamos todo el desorden en la ordenación urbanística de hace tres décadas: la perenne ausencia de agilidad judicial en las demandas por impagos de alquileres; el fortísimo aumento del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales que subió Bauzá y nadie ha vuelto atrás; la caótica limitación en el suelo urbano, resultado de la carrera por subirse al carro ecologista; el descontrol total de la gestión municipal del urbanismo, que retrasa las licencias; y la aprobación de las viviendas vacacionales, que llevó a cabo Armengol pero que el Partido Popular hubiera querido apuntarse. Todo ayuda a empeorar. Para quienes son fanáticos de unos u otros, observen que todos los partidos actúan igual, aunque lo vistan diferente. Porque lo que realmente condiciona sus conductas no es su inexistente ideología sino la creencia en sus pócimas mágicas propias de su acendrada ignorancia. Ya ven, sin viviendas y sin soluciones. El resultado de años de (no) gestión política.