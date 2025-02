La ciudad de Madrid se está posicionando de cara a poder organizar unos Juegos Olímpicos. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, así lo ha confirmado después del éxito obtenido tras la consecución del Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de 1 de febrero de 2026 y hasta 2035, cogiendo así el relevo de Barcelona. Evidentemente la ciudad es una cosa y la comunidad otra, pero estos grandes eventos deportivos necesitan de una acción conjunta de todas las administraciones. En este caso, sin desmerecer al excelente alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Presidenta de la Comunidad tiene mucho que decir y desde luego sin su apoyo difícilmente se conseguiría.

Madrid tiene casi de todo, pero no tiene mar. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Pues sí. Palma de Mallorca podría, debería ser, subsede olímpica de vela y en general de todos los deportes náuticos de las futuras olimpiadas españolas.

No hay ciudad en España que tenga mejores condiciones para la navegación que Palma de Mallorca. La Bahía de Palma es el lugar idóneo por varias razones. El viento es fundamental y el embat veraniego de la Bahía lo garantiza, un viento ni muy débil ni muy fuerte, justo el que se necesita para unas buenas jornadas regateras. Las infraestructuras son de sobra conocidas, el Real Club Náutico de Palma, el Club de Mar, el Club Náutico del Arenal, etc. La planta hotelera palmesana no se queda atrás y ofrece suficientes plazas para cumplir de sobra con la demanda que unas olimpiadas podrían exigir. Las infraestructuras de la ciudad están a la altura.

Se debería construir una Villa Olímpica de Vela, como se hizo en subsede de Marsella para los juegos de París 2024, que proporcionara a los deportistas una experiencia verdaderamente acorde con el espíritu olímpico. Dicha Villa Olímpica podría después convertirse en un Centro de Alto Rendimiento deportivo de vela sin descartar que pudiera servir de base a una futura sede de la Copa América que si ha llegado a Barcelona y a Valencia bien podría hacerlo a Palma de Mallorca.

El impulso inversor y comercial que dicha subsede provocaría en Palma de Mallorca en los próximos años sería absolutamente transformador y enriquecedor. Palma está preparada para afrontar tamaño desafío. El impacto económico en estos casos está siempre asegurado. Los estudios del retorno económico que representa organizar unos juegos olímpicos, en este caso subsede de vela, o una Copa América son todos positivos. No entraré en la casuística del pormenor, pero basta consultar los estudios que se han hecho al respecto para darse cuenta del alto valor económico que representa para la ciudad que lo organiza, no en vano hay siempre tantos candidatos.

Palma es vela y vela es Palma. Ha sido así muchos años y ya llega la hora de que Palma juegue a la altura que se merece por haber aportado tanto al mundo de la vela.

No sé si Madrid conseguirá su objetivo, lleva años intentándolo, pero hay que trabajar desde ya para posicionarse desde el principio, sin titubeos y decididamente para conseguir aquello que Palma de Mallorca merece sobradamente. Se lo dice un menorquín que en su época de estudiante de empresariales de la UIB fue acogido en el equipo de vela de la clase Snipe del Real Club Náutico de Palma y en la Escuela de Vela de Calanova como uno más, simplemente por el hecho de ser socio del Club Marítimo de Mahón y estar federado en la Federación Balear de Vela, para mí fue todo un ejemplo de solidaridad balear del que siempre estaré profundamente agradecido. Todos los baleares que nos gusta la mar hemos navegado en «nuestra» Bahía de Palma. De modo concreto y particular la quiero como si fuera mía, en ella he navegado en multitud de ocasiones y en ella me siento en casa.

La gran cantidad de medallistas olímpicos baleares en vela y en los deportes náuticos en general son un aval. Déjenme que cite aquí a mi paisano Joan Cardona, medalla olímpica de bronce en los JJOO de Tokyo 2020 en la clase Finn y que aun siendo menorquín formó parte del equipo de vela del RCNP. Somos todos los baleares los que deseamos que Palma sea subsede olímpica. Palma debe conseguirlo.

Desde aquí lanzo la idea, desde aquí animo a todos a trabajar para conseguir el objetivo. Baleares, Mallorca y Palma se lo merecen. Estaremos a la altura que a nadie le quepa la menor duda.

Soy consciente que como pronto este hecho podría producirse en 2040, es decir dentro de 15 años, pero ya sabemos lo que cuestan estas gestiones y lo difíciles que son. Hay que trabajar desde ya y ofrecer a Madrid esta posibilidad. Este tren no se nos puede escapar. En el mundo de la vela Palma es la primera ciudad de España.

Mañana es hoy, por los JJOO de Madrid y por su subsede olímpica de vela en Palma de Mallorca.