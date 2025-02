A final de la primavera de 2018, tras ser investido como presidente del Gobierno Pedro I, El Mentiroso, los sindicatos entraron en una sosegada espera que, tras volver a repetir en el cargo, en 2020, se convirtió en un largo periodo de vacaciones, donde no hubo medida gubernamental –ni en el ámbito laboral, ni en el económico– que provocara algún sobresalto en sus dirigentes, sobre todo después de que se ordenara exhumar el cadáver del dictador. La comprobación de que Franco seguía muerto sumió a nuestros reivindicadores sindicatos en una tranquilidad reparadora, después de tanta lucha, que no se alteró ni siquiera en las convulsiones que sufrió un importante sector de la industria de la automoción. Pero ya sabemos que todas las vacaciones, por muy largas que sean, siempre se nos hacen cortas y esta semana los sindicatos han decidido ponerse en pie, y salir a la calle, en lugar de ir a hacer fotografías al despacho de doña Yolanda Díaz, dialogadora fija con los sindicatos, y absolutamente discontinua con los empresarios, que tienen que pagar las nóminas. ¿Y cuál ha sido el motivo para terminar de manera abrupta esta relajación? El voto en contra del Partido Popular, Junts y Vox, contra un real decreto que incluía cerca de 80 medidas diversas, entre ellas la subida de las pensiones, pero también sobrecargas fiscales a las empresas eléctricas, que hacían temer un encarecimiento del recibo de la luz. Tras la siesta sindical, que ha durado más de un lustro, los sindicatos sólo entendieron lo de las pensiones, y no se enteraron de que el PP votaría a favor de las pensiones, si se desgajaba de las otras setenta y tantas medidas. Horas más tarde, el Gobierno, tras asegurar que no se desgajaba nada, desgajó más de 50 medidas y todos anunciaron que, ahora sí, saldrían adelante las subidas de las pensiones. No obstante, la manifestación de los sindicatos contra el PP, Junts y Vox, al estar ya contratados los autobuses, y organizada la movilización, sigue adelante, pese a no existir motivo.