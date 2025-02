Diu la RAE que el franquisme és una dictadura imposada a Espanya pel general Franco a partir de la Guerra Civil iniciada en 1936 i mantinguda fins a la seva mort en 1975. Deu anys després del seu inici, en 1946, l’Assemblea de l’ONU deia, en la seva resolució núm. 39, que «en origen, naturalesa, estructura i conducta general, el règim de Franco és un règim de caràcter feixista, establert en gran part gràcies a l’ajuda rebuda de l’Alemanya nazi de Hitler i de la Itàlia feixista de Mussolini». Pareix que en aquella època tenien un poc més clar que el nazisme és un perill contra el qual les forces democràtiques s’han d’ajuntar, perquè avui veiem com el cap de la tecnooligarquia mundial fa la salutació nazi als EUA i no passa absolutament res.

La dictadura va significar una catàstrofe pel país en tots els sentits i el feixisme va campar per Espanya gairebé quaranta anys. Quan va morir el dictador, es va obrir una finestra d’oportunitat per a la llibertat, per deixar enrere la por i el silenci, i perquè la prosperitat arribés a tothom. La veritat és que podria haver sortit millor, perquè el greixum del franquisme es va saber incrustar en els racons més significatius per poder continuar xuclant i controlant el rumb de l’estat, tal com ho havia estat fent fins aleshores. Tal vegada és per això que encara hi ha un bon grapat que defensen el feixisme franquista, perquè varen tenir quatre dècades per imprimir en la societat un seguit de terrors i silencis, i també idees i conceptes falsos contra els quals encara es lluita.

I ara, cinquanta anys després de la mort del dictador, el govern de Pedro Sánchez ha decidit fer un rosari d’actes de commemoració per explicar que dolent que era Franco, i que bé que s’ha fet en aquestes dècades de democràcia avançada. Idò mirin: No. Alguna cosa no s’ha fet bé si en aquestes alçades, encara ens trobam el franquisme adherit a tants llocs. Alguna cosa falla si l’ONU ens demana insistentment que deroguem la llei d’amnistia de 1977.

A Franco el trobam enganxat a una monarquia legitimada pel franquisme i que ens haguérem de menjar sense votar-la. Hem patit un rei corrupte i lladre que sempre va ser admirador del seu pare polític, i ara patim al seu fill que tampoc hi renega.

El trobam a una oligarquia econòmica que té les seves arrels en les grans famílies que aprofitaren el franquisme per enriquir-se, darrere grans empreses que continuen creixent, com l’imperi d’en Florentino Pérez, com Ferrovial, o com les famílies March, Botín o Entrecanales.

El trobam en uns mitjans de comunicació controlats per aquesta oligarquia, que fan feina crispant i difonent falsedats per protegir al poder i els seus privilegis, i per atacar a qualsevol que no es plegui a la veu de l’Amo.

El trobam a una judicatura hereva de la franquista, a la qual els jutges del Tribunal de Orden Público, que varen condemnar a més de 10.000 persones per delictes que avui en dia són llibertats públiques, varen passar a l’Audiència Nacional o al Tribunal Constitucional d’un dia a l’altre. Ara, els seus pupils es dediquen al lawfare contra els discordants.

El trobam a un exèrcit i unes forces de seguretat farcides d’ultradretans i nostàlgics, amb unitats militars que encara es denominen amb el nom del dictador, a on s’honora la seva memòria, i a les quals s’han gestat cops d’estat i manifests en defensa del franquisme. En una policia que fabrica proves i en comissaris que dirigeixen grups per fer la guerra bruta contra l’adversari polític. En els escamots de desokupa actuant amb impunitat.

El trobam a unes institucions a on governa un partit polític fundat per ministres franquistes i que ha impulsat un deepstate criminal per atacar a Podemos o a l’independentisme, i a un partit neofranquista que ha gosat entonar el cara al sol en el Parlament balear, amb un president parlamentari indigne, que romp imatges de víctimes assassinades per la dictadura.

És evident que el greixum franquista encara taca molts llocs, i és tasca de tot demòcrata reconèixer-ho i treballar per eliminar l’amenaça del totalitarisme que perviu, i que ara per ara guanya força. No oblidem el que va dir Durruti: Al feixisme no se’l discuteix, se’l destrueix. Necessitam menys copets a l’esquena i més feina per desincrustar el greixum.