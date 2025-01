Este miércoles se ha producido la enésima derrota parlamentaria de Sánchez y Armengol en el Congreso de los Diputados (prácticamente sólo han podido aprobar la Ley de Amnistía en toda la legislatura, el pegamento de los partidos del bloque de investidura). Es lo que tiene querer ser presidente a toda costa habiendo perdido estrepitosamente las elecciones: que no se tiene mayoría para nada. Se tiene la silla, pero no se aprueba ninguna medida en beneficio de los ciudadanos. Que te crees ser l’amo, pero no sirves a los ciudadanos.

Y que tienes que mentir. Lo único que sabe hacer bien Sánchez: montajes. O, peor aún, y eso es lo que hace que le hierva la sangre a la gente normal: nos toma por tontos, infantiliza a los ciudadanos.

Lo han vuelto a hacer Sánchez y Armengol. Mesclar ous amb caragols en un mismo decreto que incluía subidas de impuestos en la factura de la luz, el aumento del IVA en los alimentos más básicos, regalar (comprar los votos del PNV ¿no sigue siendo eso corrupción?) un palacete en París valorado en millones de euros, recortes en la financiación de las Comunidades Autónomas y menos recursos para Sanidad, para Educación o para Dependencia junto a la gratuidad del transporte público o la revalorización de las pensiones. No es sólo de mal gobernante, es de mala persona. Porque juega con los usuarios del transporte público, hace rehenes de sus chanchullos a los pensionistas, y les pone al mismo nivel que los okupas y chantajea al resto de fuerzas políticas. Por tanto, es así de simple, si no hay gratuidad del transporte público ni revalorización de las pensiones es culpa y responsabilidad de los socialistas. El Partido Popular no accede a chantajes, y además pone la solución. En Illes Balears, la presidenta Marga Prohens y el conseller José Luis Mateo ya han garantizado la gratuidad del transporte público ante el caos generado por Sánchez. Tras la derrota parlamentaria socialista no tardó ni dos horas el Govern del PP en garantizar a los usuarios la gratuidad de los trenes y los autocares en las islas. Esperemos que Sánchez cumpla después con su compromiso de pagarlo, y a tiempo. Ello se suma a que en 2024 ya ha sido el Govern de Prohens quien ha tenido que adelantar el dinero para la gratuidad del servicio. Y para que todo el mundo lo tenga claro hay que explicar que, si el Gobierno hace un decreto únicamente con la gratuidad del transporte público y con la revalorización de las pensiones, tendrá los votos favorables del PP. Es fácil. Y si no los quiere separar de los okupas, de los inquiokupas, de los delincuentes, de la subida de impuestos… seguiremos votando en contra. Y allí aparece Armengol (qué mala presidenta del Congreso es, la peor presidenta del Congreso de la Democracia, qué vergüenza ajena para nosotros sus conciudadanos de Balears) quién debe tramitar por urgencia la Proposición de Ley del PP para la gratuidad del transporte y para la revalorización de las pensiones. Es su responsabilidad como presidenta del Congreso. Tiene que dejarse de tuits, de excesos, de Aldamas, Ábalos y Koldos, y ponerse a trabajar… que ya va siendo hora. Aunque cierto es, la mejor solución para todos sería que Sánchez convoque elecciones, y que quien decida seamos los ciudadanos.