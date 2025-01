Una mujer se ha convertido en noticia al aprovechar la Cabalgata de los Reyes Magos en Palma para anunciar con un cartel la venta de un piso que tiene okupado en la ciudad. El precio de salida es de 138.000 euros y ha recibido ya decenas de ofertas de compra, desde fondos de inversión hasta particulares que buscan hacer negocio con los dramas de los demás. La mujer que vive en la casa sin pagar se siente acosada porque «parece que hemos hecho aquí algo muy malo». Aunque admite que tiene problemas económicos, reconoce también que el caso está en el juzgado y lo llevan «sus abogados».

Al parecer, no tiene dinero para pagar el alquiler pero sí para tener varios abogados, todo muy normal. La morosa tiene tres hijas y dice que sufre de ansiedad por todo el revuelo provocado ante la original promoción del piso okupado por parte de la propietaria. Insiste, eso sí, que tiene un contrato de alquiler, si bien admite que no paga desde hace meses. Es curioso que la misma que incumple el contrato al no pagar la renta utilice este contrato para defender sus derechos. Aunque intente dar un poco de pena queda bastante claro que la víctima de esta historia es la propietaria, no la inquilina morosa.

Este es uno de los muchos casos de inquiokupas que se viven a diario en la isla. Son inquilinos que empiezan pagando la renta y unos meses después dejan de hacerlo. Saben perfectamente que la justicia es tan lenta que pueden permanecer varios años viviendo gratis y no les pasará nada. Si se declaran vulnerables incluso pueden permanecer hasta el 31 de diciembre de este año sin pagar gracias al decreto aprobado por el Consejo de Ministros que protege a los morosos y delincuentes.

La okupación o inquiokupación es un problema grave que se vive en España desde hace años pero nadie hace nada para cambiar la ley. La izquierda protege a los infractores y la derecha parece estar de vacaciones porque sorprendentemente no impulsa ninguna ley exprés para frenar estos abusos que se conocen a diario. Si quieren alguna explicación de la poca oferta de pisos de alquiler que hay en Balears, la respuesta está bastante clara.