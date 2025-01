La insistencia de presentadores y reporteros de todas las cadenas en calificar la marcianada de las pre-uvas de «tradición», llegando algunos, incluso, a acuñar el revolucionario concepto de «nueva tradición», no anticipaba nada bueno. Tampoco la peligrosa absurdidad, recogida igualmente por los noticiarios en el día postrero del año con gran despliegue, de sustituir las uvas por aceitunas, gominolas o torreznos, anunciaban una Nochevieja televisiva en sus cabales. Y así ocurrió, en efecto.

De la catarata de tópicos, déjà vu, propósitos clónicos de unos y otros para el Año Nuevo y actuaciones musicales enlatadas, pudo emerger, sin embargo, algo de aquello que le va faltando al mundo no importa ya en qué año: inteligencia, gracia, verdad y buen gusto. No emergió, ciertamente, del debut de Broncano y Lalachus en lo de las campanadas, por mucho que haya quien los describa como genios, ni desde la entrega añeja, rutinaria y ramplona de un José Mota que no vive sus mejores momentos, ni tampoco de la performance anual de la Pedroche, rehén permanente de su obsesión por aparecer vestida y desnuda al mismo tiempo, si bien lo del atuendo de éste año, construido a partir de leche materna, de la suya propia, logró, cuando menos, suscitar un poco de estupefacción, acrecida por la presencia de un señor bajito al lado de semejante constructo.

Pero de donde sí emergieron la inteligencia, la gracia, la verdad y el buen gusto fue, de una parte, del cierre del singular recordatorio del año agonizante que dirige en TVE Carlos del Amor, a cargo del Coro de la Unión Musical y de la Banda Primitiva de Paiporta, la atormentada localidad valenciana que puso lágrimas a muchos en los ojos, y, de otra, en los rótulos del especial de ‘Cachitos de Hierro y Cromo’ de Nochevieja. La buena gente de Paiporta puso, en representación de toda la dramáticamente anegada Huerta Baja, la verdad, y González Bautista y Alcaraz, los guionistas de ‘Cachitos’, la gracia. Y unos y otros, el buen gusto y la inteligencia.