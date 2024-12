Conocido como Santa Claus y como Papá Noel, es el personaje que reparte los regalos en Navidad.

Su crónica nos conduce al obispo cristiano Nicolás de Myra o san Nicolás de Bari. Entraba en las casas por una ventana y colocaba una bolsa llena de oro dentro de los calcetines colgados sobre la chimenea para que se secaran. El nombre más popular en los países de habla hispana es Papá Noel, que procede de Francia, donde Navidad es ‘noël’. En España se popularizó como Papá Noel, el padre de la Navidad.

Se cumplen ahora 127 años del editorial más famoso en la historia del periodismo en Estados Unidos, cuando The Sun lo publicó bajo el título ‘Sí, Virginia, existe Santa Claus’. En 1897 el rotativo neoyorquino recibió esta carta al director: «Soy una niña de ocho años. Algunos de mis amigos dicen que no existe Santa Claus y papá me dice que ‘si lo lees en The Sun será así. Por favor, dígame la verdad, ¿existe Santa Claus? Virginia O’Hanlon. 115 West, calle 95. New York».

El veterano redactor Francis P. Church escribió la respuesta que es una pieza maestra del ingenio periodístico «Virginia, tus amigos están equivocados. Se han contagiado del escepticismo en una época escéptica. Sólo creen en lo que ven», afirmó. Y a continuación aseveró: «Sí, Virginia, existe Santa Claus. Su existencia es tan cierta como la del amor, la generosidad y la devoción. Además, qué monótono sería el mundo si no existiera Santa Claus. Tan monótono como si no existiera ninguna Virginia. No habría fe infantil, ni poesía, ni romance para hacer tolerable la existencia. No tendríamos felicidad, salvo que fuera palpable».

«Solo fe, imaginación, poesía, amor y romance pueden correr la cortina y ver la belleza celestial y la gloria del más allá. Gracias a Dios, Santa Claus existe y existirá siempre». Inmenso e inspirado Francis P. Church, redactor de The Sun.