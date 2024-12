Violència no; conyes sobre tot, també sobre la violència, sí. Aquesta és la consigna que ha sobrevolat els comentaris periodístics, si més no als Estats Units, sobre l’assassinat de Brian Thompson, màxim directiu d’United Healthcare mort a trets en ple Manhattan la setmana passada. Ha ajudat, a l’allau de sarcasme sobre el crim, que aquesta asseguradora sigui famosa per les dificultats que posa als clients a l’hora de pagar els tractaments mèdics, un terreny ja prou selvàtic al país, i que es difongués que els casquets de les bales que el mataren duguessin escrit «denegar», «retardar» i «defensar» (com a sinònim de pledejar), les tàctiques que segons l’imaginari popular empren les asseguradores per no pagar les cobertures promeses als clients. Al punt corria per les xarxes l’acudit «Aquesta (pel·lícula) ja l’he vista», recordant John Q, amb Denzel Washington segrestant el personal d’un hospital perquè l’assegurança rebutja pagar el trasplantament que salvaria el seu fill (basada en fets reals, ja que hi som...), i un sense fi de sornes de la mena «La meva assegurança no cobreix l’empatia ni les pregàries», «Si té sort el visitarà l’especialista en pocs mesos», «Haurà d’omplir el formulari previ per queixar-se’n» i (aquesta amb òbvia càrrega política) «La segona esmena (a la Constitució) era prevista per això, no pas per disparar a escolars». També s’ha convocat un concurs per trobar la persona més semblant a l’assassí, captat amb claredat per les càmeres i ja detingut, s’ha clamat que Jake Gyllenhaal o Timothée Chalamet protagonitzin la pel·lícula sobre el crim, i un jove músic dit Joe DeVito ha fet viral una cançó popular titulada Nega, retarda, obstaculitza. I l’escarni pel crim no atura.

Mal gust? Per suposat. Però ensems un exemple que els retrets morals, en el present de les xarxes socials, no es propaguen ni funcionen com abans. El Departament de Justícia, les autoritats antimonopoli, alts organismes mèdics i inclús el Senat mantenen accions legals de divers abast per dirimir les moltes reclamacions que acumula l’asseguradora que dirigia Brian Thompson, i el mal gust és un fum que anys enrere, en el món prexarxaire, s’hauria dissipat abans de ser visible.