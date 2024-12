Estas semanas han estado marcadas por tensiones entre los rectores de las universidades públicas y distintos niveles de gobierno. En Madrid, el conflicto entre los rectores de las seis universidades públicas y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha sido sonoro. El mayor momento de tensión se vivió cuando Díaz Ayuso se negó a aceptar financiación proveniente del plan de emergencia del Gobierno central que incluye transferencias para contratar más docentes y reforzar las universidades públicas. Madrid fue la única comunidad autónoma que se negó a aceptar estas transferencias de recursos, si bien finalmente Ayuso reculó y aceptó la ayuda del Gobierno central.

En las últimas décadas las universidades públicas españolas se han visto sacudidas por una tormenta perfecta que ha dificultado su capacidad de mejorar, e incluso mantener, la calidad de la docencia y la accesibilidad a estudiantes de todos los orígenes socioeconómicos. Para entender el fenómeno del desmantelamiento de la universidad pública a escala global, recomiendo el libro de Christopher Newfield, The Great Mistake. El libro analiza por qué las universidades públicas han experimentado una caída en la inversión estatal; y cómo su privatización ha socavado los cimientos de lo que solía considerarse un bien público que rinde beneficios al país en su conjunto.

Mientras la universidad pública sufre una lenta agonía, el número de universidades privadas crece a un ritmo vertiginoso en nuestro país. De nuevo, Madrid es la comunidad donde este fenómeno ocurre de manera más llamativa. Dado que los costes de estudiar en universidades privadas son muchísimo más altos que en las públicas, sería de esperar que el retorno de ese gasto sea mayor, es decir, que los graduados de universidades privadas tengan mayor éxito profesional que los de las públicas. Pues bien, los trabajos empíricos sobre esta cuestión muestran que estudiar en una universidad privada no tiene un impacto significativo ni en los salarios ni en la clase social ocupacional.

¿Por qué entonces cada vez se matricula más gente en la universidad privada? La respuesta no está del todo clara. Los estudios sobre este tema indican que a la hora de decidir en que tipo de universidad matricular a los hijos influyen cuestiones que no únicamente se miden en términos salariales u ocupacionales, sino en aspectos como la posibilidad de encontrar una pareja adecuada, el reconocimiento social, o el acceso a círculos sociales más exclusivos. Por otro lado, algunas investigaciones vinculan la decisión de matricularse en universidades privadas con una mayor probabilidad de obtener un título universitario: Las universidades privadas suelen ampliar su oferta educativa en periodos de crecimiento económico para responder a una demanda de estudios superiores que el sector público no logra cubrir debido a su infrafinanciación. De manera complementaria, se observa que el crecimiento en el número de estudiantes en universidades privadas está relacionado con menores exigencias en los requisitos de admisión y matrícula. En mi opinión, ahí están las dos cuestiones clave: 1) la universidad privada crece porque la universidad pública, tras décadas de desmantelamiento progresivo, no puede hacer frente a la demanda creciente; y 2) un creciente número de ciudadanos está adquiriendo títulos universitarios que no son fruto del esfuerzo, la capacidad y el aprendizaje adquirido por los graduados. Ambas cuestiones tienen graves implicaciones para el futuro de nuestra nación.