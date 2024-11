Mazón és una bèstia política. Sense dimitir, aguantant com la presa de Forata, ja ha aconseguit assignar a dit seixanta milions a empresaris implicats en casos de corrupció del Partit Popular. On només veim catàstrofes o zones inundables, hi ha genis que hi veuen negoci. Això són comissions i no el que mouen Ábalos i companyia! I encara n’han d’aprendre: els EUA van repartir 900 milions entre els amics per reconstruir l’Iraq després d’envair-lo i matar un milió de persones.

Parlant de guerra, David Broncano va acusar Pablo Motos d’assetjar alguns dels seus convidats perquè anassin primer a «divertirse al Hormiguero». Broncano no va poder entrevistar un jove que es juga la vida contaminant i ho va substituir per les envestides entre cérvols en zel, una metàfora perfecta de com entén la lluita per l’horari de màxima audiència el rei del cunyadisme neofranquista. Si el trumpisme acaba triomfant a Espanya, Motos tendrà cartera. Parlant d’ultradretans megalòmans que arriben a ministre, Elon Musk també està patint un èxode de públic. El corrent de clients de X cap a Bluesky és imparable i falta poc perquè t’assenyalin si vas de progre i continues a aquesta xarxa neonazi: quin mal de cap la coherència! L’arribada de Musk a Twitter va anar acompanyada d’acomiadaments massius, una major viralitat dels continguts feixistes i la reactivació del compte de Donald Trump que havia estat clausurat per raons higièniques òbvies. Els EUA s’han convertit en un Poltergeist monumental. I no és d’estranyar perquè, com la casa de la pel·lícula, és un país que està construït damunt un cementiri indi, un genocidi pel qual només han demanat perdó amb la boca petita. Parlant de boques petites, la relació de PP amb Vox al Govern balear em recorda aquell episodi de Black Mirror on feien xantatge al primer ministre britànic perquè sortís a la tele mantenint relacions zoofíliques amb un porc. Entre d’altres, Prohens s’ha hagut d’empassar la continuïtat de Le Senne, la derogació de la llei de memòria històrica, l’entrada de Vox als Consells Insulars i ara les proves dentals a menors migrants. L’episodi de Black Mirror no era tan fort.