Vet aquí deu consells per a governar com Trump, extrets de la seva autobiografia Trumping in the USA.

1. Defuig responsabilitats Tant si has matat 219 persones com 7.290, culpa els teus oponents i ataca, sempre ataca. Si fas un sol pas enrere, els teus seguidors interpretaran debilitat. Penedir-se és de covards. 2. Dona versions contradictòries Quan t’apleguin en una cagada majúscula, explica moltes versions contradictòries. Jo dic una dotzena de mentides diària als mitjans, els tenc acostumats. 3. Desqualifica els mitjans de comunicació Posa amics (amigues millor) a dirigir els mitjans públics i subvenciona els privats que diuen el que vols escoltar. Dedica un temps a qualificar la resta com a creadors de fake news, escòria, manipuladors… 4. Explota les teories de la conspiració Cita més teories de la conspiració que Iker Jiménez i mobilitzaràs una base lleial de seguidors que creuran qualsevol cosa que diguis. Són tan mal·leables que t’ocuparan el Capitoli amb la mateixa facilitat que odiaran la Creu Roja i negaran el canvi climàtic. 5. Usa el nepotisme a favor teu Posa la teva família en càrrecs importants. També és important poder tenir testaferros de confiança per cobrar comissions en desviar doblers públics al sector privat. Si et troben un àtic de luxe, aplica els punts anteriors. 6. Fomenta les divisions socials Potencia les tensions racials, culturals i polítiques per assegurar-te que els teus seguidors estiguin sempre enfadats amb qualcú que no siguis tu. L’odi és el Loctite que unirà els teus seguidors. 7. Fes-te la víctima Sempre que siguis criticat, posiciona’t com la víctima d’una cacera de bruixes. I si una gernació demana la teva dimissió, digues la fórmula màgica: «És una manifestació polititzada». 8. Insulta Fer servir arguments és una pèrdua de temps. Insultar, en canvi, sempre fa arribar el missatge als teus electors mononeuronals. 9. Llibertat Converteix la llibertat en la teva insígnia: per fer birres en pandèmia, per pagar menys impostos (els rics), per no rebre alertes al mòbil i, sobretot, per poder anar als toros. 10. L’equip Fes com jo, envolta’t d’un equip de tronats submisos, un esquadró suïcida. I si tot plegat et produeix estrès, assetja qualcú sexualment, a mi em relaxa.