Mi retina acumula agua y barro. Remolinos y corrientes tragándose lo que pillan a su paso. No hay un stop para la tragedia. Voluntariamente he apretado el botón Off pero antes surgen las manos temblorosas de una mujer mostrando lo único que se ha salvado: una fotografía de su familia. Al lado, apiñados en una maraña lo que queda de una vida. ¡Lo hemos perdido todo!

¿Cuál es nuestra relación con los objetos, por qué los convertimos en asideros, de qué? Me pregunto si en el principio de los tiempos, cuando éramos una sombra de lo que hoy somos, cuando la mano agarró una piedra para convertirla en arma y después en talismán, nació la posesión. ¿Fue al volvernos sedentarios cuando creció la necesidad de acumular cosas? Los museos que nos cuentan la historia están cargados de objetos, de armas a joyas, de útiles para facilitarnos la vida. Toda la cacharrería para retratarnos. Convertimos nuestras casas en almacenes de objetos que nos cuentan la vida, que sirven de muleta para cuando pasa el tiempo y con él los recuerdos se vuelven ceniza. Hoy, en muchos pueblos de Valencia, en esas humildes plantas bajas, construidas sin ética por codicias del modelo desarrollista, no hay más que amasijos de enseres, restos de madera, como los troncos que devuelve el mar a la orilla tras la tormenta. Como las desvencijadas pateras.

El año pasado se recuperaron los restos de Aurora Picornell, la modista republicana asesinada por los nacionales. La emoción embargó a familiares y a quienes creemos que hay que hacer y restaurar la memoria. Cuando surgió de la tierra la pluma con la que ella escribía, todo cobró sentido. No hay bala que pueda acallar la palabra. Ese pequeño objeto surgió de entre los muertos. Pienso en eso mientras veo a los desesperanzados de Valencia agarrar escobas, palas, cubos, fregonas para devolver al cauce las aguas embarradas. Cuántas de estos desahuciados por la tragedia se afirmarán en otras manos hermanas, náufragas como ellos, que ya no buscan ni ese libro que le regaló la enamorada, ni los pendientes de perlas que heredó de su abuela, ni ese balancín en el que durante generaciones se fueron meciendo uno a uno los hijos, los herederos del poeta de las alpargatas. Ya no hay rastro del televisor de pantalla gigante en que los domingos por la tarde los padres se adormecían mientras sus hijos bailaban ritmos electrónicos. Lo cotidiano se ha detenido frente a lo extraordinario. Sus pequeñas arquitecturas hechas de préstamos y apaños han navegado río abajo por avenidas desbocadas. Las fotografías de papel enmarcadas, esa cultura material que habla de nuestras pequeñas historias, se han hundido en el barro que ha servido de china para afearles a los poderosos que lo sucedido en Valencia no es solo una catástrofe natural. Es un robo a la vida. Muchos valencianos se han quedado sin lo cotidiano. ¿Cómo narrarse así?