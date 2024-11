Ni el cobarde, Pedro Sánchez, ni el presidente inepto, Carlos Mazón, deberían sobrevivir políticamente a la tragedia de Valencia. Pero hay que temer que las ambiciones personales y los intereses de sus partidos serán más importantes que las personas del común. Con las primeras informaciones del desastre se ponía en marcha la maquinaria del maldito relato con la trifulca acerca de las responsabilidades de las administraciones, como si fueran a importar a alguien las competencias de cada una. Las víctimas reclamaban una ayuda que no llegaba y tanto el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana no tuvieron escrúpulo alguno por tirarse a la cabeza los muertos causados por el devastador temporal. ¡Tanta miseria moral y política!

Apenas había huido Pedro Sánchez de la indignación de los vecinos de Paiporta hace una semana –solo los Reyes mantuvieron la dignidad del cargo–, la propaganda sanchista difundía la especie falaz de que la ultraderecha había orquestado las protestas. Tan lejos están de la realidad que se han demostrado incapaces de comprender la ira, la angustia y la desesperación de tantas personas que lo habían perdido todo. O se le da la vuelta de una vez por todas al sistema de elección de los políticos, arrebatando las capacidades de decisión que hoy ostentan los reducidos núcleos dirigentes de los partidos para trasladarlas a los ciudadanos, o cuando vuelva a ocurrir otro cataclismo, serán los profesionales del río revuelto, los extremismos, el populismo más antisocial, quienes de nuevo querrán aprovecharse de la justificada indignación pública.

Será cierto que no aprendemos del infortunio, por amargo que sea. La exposición del Levante español y de Balears a gotas frías, cada vez más destructivas, es conocida desde siempre y su prevención, al menos para intentar paliar sus efectos, pasaría por el desarrollo de grandes obras civiles, como lo fue en los años sesenta del siglo pasado el desvío del río Turia en la capital valenciana. Pero requieren tiempo, años en la mayoría de los casos, y la política es cortoplacista. Las realizaciones que no puedan inaugurarse en el período de cada legislatura dejan de ser prioritarias, por grave que pueda ser el riesgo. Seis años después de la mortal riada de Sant Llorenç, el Govern proyecta ahora una ley para evitar situaciones críticas como la vivida estas semanas (de Santa Bárbara, cuando truena) y todavía parece dudar acerca de la prohibición de edificar en zonas inundables. Unas dudas sobrevenidas por la catástrofe de Valencia, no por una repentina acometida de sentido común.

La gestión de la gota fría se ha desplegado en términos de poder. Pedro Sánchez supedita la concesión de futuras ayudas a los damnificados a la aprobación de sus presupuestos: hay que ser muy mezquino para condicionar la necesidad de las víctimas a su continuidad al frente del gobierno. Además, es falso. Tiene las opciones de reasignar los fondos europeos o habilitar créditos extraordinarios. Ni la solidaridad –qué gran lección de país– se libra del intento de obtener rédito político. Sánchez y Mazón con dinero por delante. La presidenta del Govern, Marga Prohens, acudiendo rauda a fotografiarse en la bodega del barco que transportaría a los bomberos mallorquines. La foto no era relevante.