Quins temps! Pandèmies, volcans, genocidi israelià, inundacions... I ens ha deixat el metge Balaguer. Per confitar-ho, avui podrien reelegir Trump. Comparant la biografia dels dos candidats, Kamala Harris brilla com una supernova estel·lar al costat d’un forat negre d’odi, mentida i incompetència ultradretana. Una negror similar a la de Mazón i Feijóo que, amb més de dos-cents morts a les espatlles, continuen mentint al nivell de hits històrics del PP com «tienen armas de destrucción masiva» o «ha sido ETA».

Filla d’una científica índia i un professor jamaicà, Kamala seria la primera presidenta negra dels EEUU. Tot i el suport a Israel i a les armes, al seu cor ha de quedar qualque cosa de l’advocada lluitadora per les dones, contra la pena de mort i el racisme. Guanyi qui guanyi, manarà l’elit, com amb Obama, però em ve de gust creure’m la biografia que ens han venut i que l’acosta als personatges heroics del Hollywood daurat com Atticus Finch, l’inoblidable advocat que encarnà Gregory Peck a Matar un rossinyol, un home amb conviccions fermes, que no cerca els doblers pels doblers, preocupat per la gent i pels problemes de la seva comunitat. Com deia, a Llevant acabam de perdre un d’aquests unicorns.

Bartomeu Balaguer fou metge de capçalera de Cala Rajada i Capdepera durant quaranta-dos anys i realitzà prop de 850.000 visites. Sabedor que el facultatiu és part del tractament, en totes elles oferia una alenada d’empatia trempada amb un bon raig d’un humor blanc deliciós. Per a ell, els pacients sempre foren el primer i l’homenatjaren de manera multitudinària en rebre el Premi Cap Vermell fa uns anys: «En arribar i veure tanta gent, he tengut s’impressió que podia ser un funeral. I quan han parlat del metge Balaguer, encara se m’ha fixat més aquesta sensació. Es referien a un metge perfecte i aquest és un personatge de ficció, no existeix».

Balaguer mai va deixar d’estudiar i es tornà a presentar a les proves de metge intern resident per certificar que estava en forma. En donaven fe els especialistes en veure els acurats diagnòstics amb què els derivava els seus pacients. No hi ha metges perfectes, però pocs s’hi han acostat tant com el doctor Bartomeu Balaguer.