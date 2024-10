El SUV (Sport Utility Vehicle) és el cotxe més venut a Europa. Un 4x4 bord, gros i pesat que pot arribar a consumir un 24 % més de combustible que els automòbils més baixos i, per tant, més segurs. Als fabricants i governs que han propiciat aquest número u els haurien d’entregar el trofeu a ple sol, amb el termòmetre marcant quaranta graus, enmig d’un incendi o una Dana.

Elevar deu centímetres el capó d’un vehicle incrementa un 20 % les possibilitats de matar un vianant, un 80 % si el trepitjat és un nin. Però el súmmum de l’altruisme amb el planeta i els seus habitants són les pickup monstre, la darrera moda entre els esnobs europeus. Són més grosses que un tanc de la Segona Guerra Mundial i, fins i tot, que el Hummer d’Etoo. En cas de continuar així, els senyorets acabaran anant a comprar a Loewe conduint una formigonera o viatjant a l’espai per presumir. Ups!

Els experts climàtics no fan més que repetir com estan de cagats pel futur terrorífic que ens espera i la inacció dels governs davant del que ja està passant: incendis, sequeres, rius de tot el món que desapareixen... Hem de fer cas dels científics que ploren des del seu despatxet universitari o dels triomfadors que van amb els cotxes més grossos i cars del mercat? ‘Pa lante’, i ja ho veurem!

Va, siguem seriosos: podem donar lliçons a ningú quan encara anam en avió a altres continents o continuam menjant carn quan és una de les causes principals del canvi climàtic? Fins i tot a Sineu, amenaçats per una macrogranja, continuen deglutint pollastres! Qui és qui per jutjar ningú? Et deslliure del pecat tenir un cotxe elèctric? Què en faràs de les bateries d’aquí deu o dotze anys? No som tots una mica hedonistes suïcides? Desacceleració? Pensa!

Rebaixem l’angoixa climàtica: l’any 2032, amb trenta o quaranta milions de turistes, el tren arribarà a Llucmajor! I els mitjans tornaran a exhibir la seva esquizofrènia habitual celebrant el nou rècord de visitants i, alhora, esqueixant-se les portades pels morts per una inundació o perquè a Esporles han prohibit regar els cossiols per la sequera. No ho podem evitar, som terra d’acollida, oberts al món i a tancar oficines anticorrupció per fer-ne habitatges vacacionals.