La cacera de Botswana va obrir la veda perquè periodistes de tot mitjà i condició posassin verd Juan Carlos I. En castellà, el verd també és el color dels fanàtics d’aquest anacronisme medieval: «VERDE» = «Viva El Rey De España». Però Espanya cada pic és menys ‘VERDE’. Segons les enquestes, totes les monarquies parlamentàries del planeta gaudeixen de suport majoritari, excepte l’espanyola. Per això Felip VI sol posar cara avinagrada, especialment quan li queda un paracaigudista penjat d’un fanal.

Però la desfeta borbònica no és només mèrit d’en «lo siento, me he equivocado»: ve d’arrel. L’any 1995, Suárez va confessar a televisió que havia lligat la monarquia a la constitució al referèndum de 1978 «porqué hacíamos encuestas y perdíamos». Ni amb una Guerra Civil, ni amb tots els assassinats, tortures, exilis... Només mentint i manipulant ens feren empassar l’Espanya monàrquica. Prest complirem mig segle d’indigestió.

Ara, un altre expresident, el del bigot d’Schrödinger, ha alertat que el govern de Sánchez farà un referèndum sobre la monarquia, mentida equiparable a la de les armes de destrucció massiva a l’Iraq o que l’11-M va ser ETA. Però els opinadors dels mitjans de les elits, encara que no n’hi hagi d’haver, fan campanya pel sí. Alhora que critiquen amb duresa l’emèrit, comparteixen una consigna: «Les malifetes del pare fan brillar més les virtuts del fill». Actuen com les dècades en què amagaren els afers amorosos i la corrupció de l’emèrit, o el cordó umbilical que lliga els Borbons a la dictadura de Francisco Franco. Els «Sis de Saragossa» empresonats per manifestar-se contra Vox o els perseguits pel Procés demostren que el vincle és viu a tots els estaments de l’Estat.

El darrer que han llençat contra el regatista de Sanxenxo és l’àudio on aquest agraeix el silenci d’Alfonso Armada sobre el 23-F. Un document publicat per Ok diario, un mitjà d’orientació feixista especialitzat en notícies falses que després inflen i reprodueixen els mitjans majors. Ok Diario és com Antena 3 o La Sexta després de prendre’s tres gintònics, la mateixa relació que mantenen Vox i el Partit Popular. Un truc gastat que fan veure que encara funciona, com la monarquia espanyola.