Hace más de mil años, mucho antes de que la palabra ‘algoritmo’ se convirtiera en parte de nuestro vocabulario cotidiano, un científico persa llamado Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi sentó las bases de una revolución. En la Edad de Oro islámica, este erudito desarrolló las bases del álgebra y los algoritmos, avances que transformarían el mundo del conocimiento.

El algoritmo, esa herramienta matemática que gobierna gran parte de nuestra vida digital, ha pasado de ser una fórmula abstracta a ser el motor detrás de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que ha revolucionado cómo nos comunicamos, trabajamos y comprendemos el mundo. Sin embargo, la misma tecnología que promete avances médicos, educativos y científicos también ha revelado un lado oscuro: su capacidad para amplificar las fake news. Lo que una vez fue un mecanismo para resolver problemas matemáticos hoy es una poderosa arma que esparce mentiras a una velocidad inimaginable.

Geoffrey Hinton, pionero de la inteligencia artificial y ganador del Premio Nobel de Física, ha sido uno de los primeros en reconocer el potencial destructivo de su invención. En un acto de sinceridad, ha expresado su arrepentimiento por haber contribuido al desarrollo de esta tecnología, comparando su situación con la de Robert Oppenheimer, el hombre detrás de la bomba atómica. Tanto Hinton como Oppenheimer fueron testigos de cómo sus creaciones, pensadas inicialmente para el progreso, terminaron causando efectos devastadores. Y en ambos casos, el arrepentimiento llegó tarde.

La inteligencia artificial no puede discernir, por sí sola, entre lo verdadero y lo falso; no puede aplicar principios de equidad ni actuar con empatía. Esa tarea sigue siendo eminentemente humana, y aquí reside el mayor reto de nuestra era: cómo reconducir la tecnología hacia un uso que beneficie a la humanidad sin caer en sus trampas más peligrosas. Debemos educar a nuevas generaciones que no solo sepan cómo manejar la tecnología, sino también cómo enfrentarse a los peligros que ésta conlleva. El pensamiento crítico, la ética y la justicia deben ser los pilares de una sociedad que sepa distinguir entre los hechos y las teorías falsas. No basta con confiar en que los algoritmos solucionen el problema; necesitamos una ciudadanía capacitada para identificar y combatir la desinformación.

La paradoja de nuestro tiempo es que un invento de la Edad de Oro islámica, que en su momento fue un motor de avance científico, ahora se usa para propagar mentiras y alimentar odios, como la islamofobia. Lo que en su origen fue una herramienta para el progreso, hoy en día puede ser usado para atacar, desinformar y dividir. Esta realidad es un recordatorio gris de que toda creación humana, por brillante que sea, puede volverse en contra de sus propios fines si no está guiada por valores éticos.