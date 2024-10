Estamos asistiendo al genocidio del pueblo palestino, víctima del delito de defender sus derechos y su tierra. Se cumple un año del ataque de Hamás a Israel, pero la historia no empezó ahí. Para entender lo que está ocurriendo hay que remontarse a 1948, cuando Naciones Unidas creó el Estado de Israel. Es de un cinismo vomitivo que esa fuera la única resolución que los sucesivos gobiernos israelíes han cumplido a lo largo de estos casi ochenta años. Todas las demás, las que cuestionaban sus derechos y la ocupación ilegal del territorio palestino, han sido sistemáticamente ignoradas e incumplidas ante la pasividad de la comunidad internacional. Israel cuenta con el ejército más potente de la zona y con la más potente de las armas: la parálisis del derecho internacional gracias al derecho de veto que rige la ONU y la exigencia de unanimidad en las decisiones de la Unión Europea, que paraliza cualquier acción o resolución conjunta. Son esta unanimidad exigida y ese veto los que crean el caldo de cultivo perfecto para que gobiernos como el de Netanyahu hoy y todos los que le precedieron antes, campen a sus anchas masacrando el derecho internacional y la vida del pueblo palestino.

La franja de Gaza ha sido arrasada con bombardeos e incursiones terrestres israelíes que lo han destruido todo. Hospitales, escuelas o mercados no han sido refugio para el pueblo palestino inocente, sino trampas mortales contra las que los soldados israelíes se han cebado. Bajo la excusa de que allí se escondían terroristas de Hamás llevan ya más de cuarenta y dos mil asesinatos en el último año, la mayor parte mujeres y niños. No contento con eso, Netanyahu está haciendo todo lo que puede para provocar a su más acérrimo enemigo, Irán. Para ello no ha dudado en atacar países vecinos como Líbano o bombardear Siria, Yemen y el propio Irán. Cuenta además con el factor de que EEUU está en plena campaña electoral, un factor que eleva su apoyo a Israel hasta la décima potencia ya que la comunidad judía allí es uno de los lobbies más fuertes del mundo. Esta situación puede desmovilizar el voto demócrata de la gente joven, contraria al genocidio del pueblo palestino, y de la comunidad árabe de EEUU, lo que favorecerá, sin duda, la posible victoria de Trump. Miel sobre hojuelas para Netanyahu y la extrema derecha mundial. Lo que está haciendo el gobierno israelí es dinamitar definitivamente el orden internacional y arrasar cualquier atisbo de esperanza que pudiéramos tener. Que Dios, si existe, nos coja confesados.