No es que aquí no se dialogue y se discuta, es que se dialogan y discuten cosas rarísimas, de muy difícil comprensión, lo que eterniza los debates al no saberse quién ha ganado. Baja laboral flexible, por ejemplo. Reforma paulatina de la ley mordaza. Singularidad generalizada, pero singular. Cómo vamos a entender de qué estamos discutiendo con semejantes alardes de flexibilidad idiomática. El adjetivo flexible, además, tiene muy mala fama en cuestiones laborales, ya que se ha usado mucho en contratos flexibles, jornadas laborales flexibles, salarios flexibles, despidos flexibles y toda clase de flexibilidades. Normal que esa idea de las bajas laborales flexibles, que se le ocurrió al Gobierno de improviso, haya generado discusión y polémica. Básicamente, para intentar saber de qué estamos discutiendo. Quizá un asesor gubernamental en adjetivos habría podido evitarla, sugiriendo otro más o menos parecido (adjetivos es lo que sobra), porque lo de flexible da muy mala espina, y todos nos sentimos ya muy flexibilizados. No fue así, y este debate va para largo. Como el de la reforma de la ley mordaza (la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana promulgada en 2015 por el PP), que tras casi diez años prometiendo derogarla, por fin el Gobierno logró pactar dicha reforma (¡con Bildu! ¡Terrible!), así como la retirada paulatina de las pelotas de goma en las algaradas con intervención policial. ¡Retirada paulatina! Es decir, flexible. Otro adjetivo que se las trae, visto lo paulatino que se ha vuelto todo. Así que muchos años después de las promesas de derogación, la ley mordaza también pretende flexibilizarse, y si alguien recibe ahora un pelotazo, será un pelotazo paulatino. Naturalmente, a izquierda y derecha el debate ya es griterío. ¿Por los adjetivos? Y porque es difícil discutir cosas raras, llenas de conceptos vagos que cada cual entiende como quiere. Todo se complica al suceder sobre el fondo de otro debate terminológico interminable y enconado, el de la financiación singular de Catalunya, que siendo una singularidad, es pluralidad simultáneamente. Paulatinamente. No, no falta debate público. Pero quizá hay que flexibilizarse más para entenderlo.