Arebuf de la pel·lícula El 47, que narra la lluita dels veïns de Torre Baró, a Barcelona, per disposar de transport públic en condicions semblants a la resta de la ciutat, un grup de ciutadans de Vallcarca han construït, fa pocs dies i amb les seves mans, una marquesina per esperar-hi l’autobús a recer de les inclemències del temps. És a una cantonada del carrer Farigola, com a desenllaç lògic a anys d’espera i reclamacions demanant-la a l’Ajuntament, i rebla el que han dit els veïns: «Sembla que al PSC els agrada molt la peli del 47, però no l’han entès». Pot semblar una acció esquerranosa, progre, radical o fins i tot comunista, en algun sentit d’aquests polisèmics mots, però mirada amb l’òptica d’aquests teòrics liberals, ultraliberals i llibertarians de boca (que solen ser constants i voraços consumidors de diners públics), d’aquests que diuen que hi ha massa impostos i que hauríem de pagar només pels recursos públics que consumim, hauria de ser aplaudida com un gest admirable. Que no tens paradeta d’autobús perquè al batle no li peta? Doncs te la fabriques tu mateix amb quatre col·legues, i paga’n de la teva butxaca jornals i material! Que no tens fills a l’escola pública, o no t’agrada com funciona? Cap problema, no paguis impostos i organitza’t amb pares i mares de la zona un kindergarten popular i acorda’n el funcionament, que serà d’allò més divertit! I així successivament...

La passa següent ja l’han feta els activistes antimassificació a la capital del país, que dissabte, cansats dels excessos i l’incivisme dels turistes als busos 24 i V19, vessats de guiris que volen fer-se fotos al parc Güell, van pujar a alguns d’aquests busos i van obligar els turistes a seure al fons del vehicle i aixecar-se dels seients reservats a les persones grans o amb mobilitat reduïda. Farts dels excessos dels turistes i de la inacció de l’estat, indiquen aquest camí del «Fes-t’ho tu mateix», com els de la marquesina. És a dir, no descartem atropelladament la consigna «No paguis impostos pel que no consumeixes», però caldrà afegir que acceptar-la ens pot suposar agafar les eines i adobar els clots dels carrers, o pot ser analitzar-nos l’orina o treure’ns l’apèndix, i ves a saber què més...