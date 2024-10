Cinta de intriga (Spike Lee, 2006) que muestra como el poder desarrolla sus planes ocultos. Se habla de si habrá un conflicto generalizado en Oriente Medio. La respuesta corta es no. Veamos el porqué. 1. Origen: La aspiración territorial judía cristalizó en 1917 cuando, en nombre de la federación sionista, el millonario judío Rothschild, obtuvo la autorización británica para la colonización, origen del odio mutuo palestino-judío. Tras varios ataques a británicos y palestinos y el atentado del sionista Irgún al Hotel Rey David (1946) con 91 muertos, los británicos abandonaron Palestina. Ni Hamás ni Hezbolá existían entonces. En 1948 se aprobó la partición y estalló la 1ª guerra. Viendo el mapa de 1947 y el actual, el plan de eliminar a Palestina ha sido un gran éxito. 2. ¿Por qué los EUA siempre apoyan a Israel? Porque el lobby judío domina ese país. Ni Senado ni Congreso harán nada contra Israel. Esto no lo digo yo, lo declaró Netanyahu por TV en los (19)80. 3. ¿Por qué China no actúa? El país invierte en energía renovable. Sabe que cuando el petróleo se acabe, la región no tendrá valor estratégico. 4. ¿Y los países árabes? Tampoco. Estos países están liderados por Arabia Saudita, de mayoría sunita, y su viejo rival es Irán, de mayoría chiita, que no es árabe sino persa y habla farsi. Los países del Golfo apoyan a EUA, incluso colaborando en el ataque a los hutíes. Sin su participación y sin China no es probable un conflicto mundial. 5. ¿Qué pasa con Irán? Una operación terrestre es improbable por distancia y número de bajas. Quedaría atacar sus centros militares, nucleares y petrolíferos y financiar el descontento popular, mientras se sigue atacando al Líbano y Gaza. Pasarse podría condicionar una respuesta contra las instalaciones petrolíferas saudíes y el bloqueo del estrecho de Ormuz, generando una subida del precio del petróleo y de la inflación. El plan oculto es redefinir la región separando Irán (y su petróleo) de los BRICS.