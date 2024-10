El mes de juny em va telefonar el raper nord-americà Diddy de part del meu amic Leonardo Di Caprio. Volia saber on podia celebrar una de les seves festes salvatges a Mallorca. Li vaig recomanar l’indret més semblant al Bronx que hi ha a l’illa: Son Banya, un barri fortificat impermeable a les lleis, els jutges i els cossos de seguretat espanyols (com Andorra, però sense papers, l’enveja de Catalunya i el País Basc); un supermercat psicoactiu amb set carrers especialitzats en set drogues. En Diddy va contestar amb la paraula més estimada per Nord Amèrica: Fuck!

Na Taylor Swift encapçalà el regiment de famosos que desembarcaren en avions privats a Palma per dirigir-se en secret cap a Son Banya. El desfasament va ser immens i en Will Smith quasi no es va pegar amb ningú. Un moment de la nit, na Beyoncé, en Leo i jo ens esbutzàvem de rialles no sé ni per quina raó ni per quina substància ni a quin carrer. Amb això, arribà la presidenta agafada de la mà de Justin Bieber. Òbviament duia un somriure d’orella a orella (l’aguanta més que en Joker, i això que ella no el du pintat). En Leo va anar a la jugular: «Margalida, m’han dit que vols emmoquetar Mallorca de vies». Ella li explicà que sí, que volia fer una inversió de 690 milions per dur el tren a l’aeroport i Llucmajor l’any trenta-dos. En Leo rigué: «A veure, cap govern ha inaugurat ni un pam de tren en els darrers vint-i-un anys. A Llevant sols faltaven vuitanta milions per posar la catenària i les vies. I ara tu dius que invertiràs nou vegades aquesta quantitat i t’oblides de Llevant?». Prohens emmudí amb la cara a conjunt amb el vestit vermell que lluïa. En Leo rematà: «Que Palma no estigui unida per un tren a l’aeroport des de 1970 és absurd. Ara, que el 2024 encara no hi hagi cap ferrocarril que arribi a la costa, fa molta pudor. Margalida, que Espanya ha invertit 80.000 milions d’euros en ferrocarril i aquí no n’ha arribat ni un euro! Aprèn de Son Banya, declara la independència!». Aquí, ella va començar a balbucejar PowerPoints, progres inútils, la culpa és d’en Bauzá, Campos forever... I arribà la Guàrdia Civil i va detenir mig Son Banya (per si no havia quedat clar que això és un article de ‘ficciopinió’).