Ahir vespre, mentre menjava un bol de cereals, se’m va aparèixer un àngel per a apòstates. Hi va haver civada amb llet de coco per la taula i el sofà, i me’n va sortir un poc pel nas. Quan va aturar de riure, amb veu i gest solemne, em digué: «Si fas les preguntes adequades, la veritat et serà revelada». Llavors, obri la finestra del menjador, estengué les ales vermelles i s’enlairà cridant com una àguila peixatera. Com comprendreu, li he agafat un poc de mania a la civada. En tot cas, vet aquí la meva primera pregunta: Si Pedro Sánchez l’any 2015 va dir que en començar a governar derogaria la llei ‘mordassa’, començarà a governar qualque dia? Ara hauria d’arribar la resposta. Quins nervis!

He anat a comprar una bossa d’Artasanes per substituir la civada. Cap resposta. Ho torn a intentar: Hi ha qualque xifra de desnonaments i pobresa que pugui desvirgar l’empatia dels que manen perquè ordenin als polítics que facin una llei urgent per intervenir els preus de venda i lloguer d’habitatges? Si Israel els hagués posat pijames de ratlles amb una mitja lluna groga al pit als palestins, durant dècades d’apartheid, Estats Units i Europa ara no pagarien les bombes del genocidi? Si hom veu que el seu partit perdona impostos als rics mentre a ell l’escanya i els continua votant, el seu cervell encara és operable? Sense arrel feixista, el català molestaria tant a tants? Si poguéssim emmalaltir tots, defensaríem més la sanitat pública? Si tots sabéssim que podem arribar a vells, ens manifestaríem amb els jubilats per defensar les pensions? Quan amb la intel·ligència artificial parlem amb els animals, els tractarem amb més humanitat? Si la nostra espècie pogués desaparèixer amb el canvi climàtic, faríem canvis radicals per intentar evitar-ho? I si aquest perill estàs vinculat directament a la riquesa extrema que té l’1 % de la població, la limitaríem? Més no en tenia prou amb l’autopista per a provocar la seva extinció? Quin dia diu Le Senne que esqueixarà la foto de Franco? Ni una resposta! Zero! Jo crec que era un dimoni. De què unes ales vermelles? On és la ‘veritat revelada’? Em posaren qualque cosa a la civada o hem perdut el senderi? En fi, perdonau el destorb.