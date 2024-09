No hay mal que no venga para empeorar las cosas. El desmadre turístico de este verano ha sacado a la luz la principal herida de Mallorca, la más esencial. En no pocos aspectos las infraestructuras o bien se han quedado obsoletas o no bastan. Y lo que es peor: no se advierte ni seriedad política ni técnica para afrontarlo.

Mientras la Isla se ha atiborrado de turistas legales, ilegales o medio pensionistas, en algunas zonas el intenso olor a tubería atascada ha estropeado las noches de algunos núcleos destinados a idílicos y los ha convertido en insalubres. Es necesario mejorar las depuradoras y redes de alcantarillado para paliar este maloliente problema ligado a la masificación. ¿Y qué decir de las carreteras secundarias? Atiborradas de ciclistas y de autocares, sin adaptarse, en no pocos casos, a los nuevos tiempos. Algunas llevan setenta años sin retocarse. Ya se ve venir una próxima desgracia irreparable. ¿Qué hacen los dirigentes políticos para remediarlo, aparte de machacar la zambomba? Lo del tráfico es catastrófico, tanto en las grandes autovías (en algunos puntos) como en las pequeñas carreteras. ¿Cuándo llegarán soluciones? ¿Y qué decir del agua, cada vez más escasa? Las desaladoras son caras a causa de la gran cantidad de electricidad que precisan. ¿Pero no es ésta la oportunidad de instalar parques de energía solar o eólica? Además, algún día la Albufera de Alcúdia se medio secará entre olor a animales muertos ante la incapacidad de suministrar agua desalada, al contrario de lo que ocurre en Doñana, por ejemplo.

Las Balears necesitan ya un gran plan de infraestructuras, respetuoso con el paisaje y eficiente. De momento podemos entretenernos con las aventuras del charlotesco Gabriel Le Senne, que no tiene que oler a tubería podrida en su despacho. Pero o esta tierra afronta sus problemas de verdad o revienta antes de lo que muchos ineptos creen.