En el pequeño museo de Epidauro me paro frente a un exvoto que reproduce dos orejas. Es una ofrenda obsequio por la curación de la sordera. Es una copia en yeso. No es la pieza más hermosa del pequeño recinto donde abundan los instrumentos del Asklepieion, el templo de Asclepio, el mortal deificado por Zeus que resucita a los muertos. Es, sin embargo, en el teatro de Epidauro donde sucede el prodigio, vuelvo a sentir un pellizco en la piel. Vuelvo a sentirme griega.

Regreso a la isla y la fortuna depara poder escuchar en directo a Irene Vallejo. Me regresa a Grecia, de donde aún no me he ido. Los lugares, los paisajes, como los olores, son eternos. Da igual que mueran, incluso que cambien. Nuestra memoria los hacen inmortales. Vuelven como las palabras aladas de Homero, en parecida forma a los cantos de las mujeres en la siega, igual que los cuentos de nuestras madres y nuestras abuelas. Escucho a Irene y atisbo a su madre. A todas las madres del mundo. Me gustó que recordara que su celebrado ensayo, El infinito en un junco, se ha trabado como quien enhebra la aguja con el propósito de dar luz a las mujeres que dieron vuelo al habla.

La escucho en su elogio a la educación necesaria. Pienso en Afganistán, donde los talibanes han sublimado su violencia hacia las mujeres haciéndolas callar en los espacios públicos. La respuesta de las mujeres ha sido alzar su voz, cantan y piden que nos unamos a ellas. Es un gesto simbólico de resistencia, de dignidad, pero no basta. Europa y, desde luego Estados Unidos, que favoreció el régimen talibán, hacen oídos sordos y permiten que se mantenga en el poder un régimen que aniquila los derechos fundamentales, sobre todo se ceba en las mujeres. ¿Qué cuentos, qué palabras aladas, susurrarán ellas, las mujeres encerradas de Afganistán?

Irene sufrió el acoso escolar cuando era una niña. Era la rara. Le gustaba estudiar, leer. Despertaba la sospecha que todos los que son distintos, los que no se ponen el uniforme, generan. A veces me sorprende su eterna sonrisa, su afabilidad incluso cuando comparte el relato de su sufrimiento y el que luego padeció cuando su hijo recién nacido estuvo entre la vida y la muerte por un síndrome que, en cierto modo, está relacionado con la respiración, con la voz, con el aire. El pequeño en su debate existencial dio vuelo a las palabras de su madre. Un prodigio más que celebramos con ella.

En griego, Irene significa aquella que trae la paz. Así es. Lo comprobé en directo en un teatro repleto, extasiado ante el verbo prodigioso de la infinita Irene. Ahora comparto un deseo. Más allá de su libro, que es ya una pequeña biblia del siglo XXI, me pregunto cuál será su próximo milagro que alcance a un mundo que no está en paz. Gracias, infinita Irene.