Seria una bona pensada que els discursos polítics fossin escrits usualment per intel·ligència artificial? Bona part de les respostes apuntaran que sí si això suposa una reducció (o l’eliminació) de la despesa que suposen, sempre exagerada en relació al profit que en traiem, però la dada crucial és que bona part, ara mateix, ja són escrits per màquines artificials, i això diu molt poc de la nostra comprensió al temps que reconeix la bona feina dels ordinadors, i dels seus fabricants i programadors. No cal dir que la majoria dels sermons que contínuament patim, per dir-ho així, des de tots els nivells del poder, apleguen el pitjor de la literatura: solen ser tòpics, previsibles, zero originals i força repetitius, avorrits i sobrers, i ningú no patiria anul·lar-los (excepte els que en cobren la redacció...). Potser podríem acordar, com a passa prèvia a la supressió, una mena de format estàndard que pogués ser redactat per una IA de les senzilles, i per descomptat gratuïta. Deixaríem de banda, de moment, els (pocs) discursos importants, diguem els de declarar la guerra i/o la pau i les grans ocasions i coses així, una mínima part que a mig termini també podria ser automatitzada. Qualsevol novell en la cosa pública sap que una peça política ordinària és l’equivalent de la sopa d’all en la cuina, o d’obrir unes patates fregides, i que unes poques passes ben ateses et duen al resultat impecable: defineix el missatge central, tingues en compte el teu públic, busca dades empíriques que emparin el teu punt de vista, incorpora-hi esquers emocionals, integra-hi tècniques de persuasió, redacta, repassa i posa-hi una cirereta final i... voilà! Res de processos minuciosos ni revisions interminables, sigues concret, clar i autèntic i triomfaràs de segur. Per què no ho fan, els polítics? Fins ara pensava que aquesta era bona proposta, perquè els xatbots usuals d’IA com ara GPT, Claude o Gemini es limitaven a produir textos d’un màxim de 5.000 caràcters, però ara que la Universitat de Tsinghua, de Pequín, ha anunciat una eina d’IA, LongWriter-glm4-9b, que oferirà sense dificultat i de franc la producció de textos de més de 10.000 paraules (paraules!) començo a dubtar que sigui bona, la pensada.