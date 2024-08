Aveure, algú ens pot aclarir d’on sorgeix aquest contundent interès dels partits polítics dretans i ultradretans (una altra coincidència reptiliana...) per la situació política a Veneçuela? Benvinguda sigui, és clar, i bentrobada si contempla que els països europeus i la Unió que formen seran a partir d’ara decidits interventors per defensar la democràcia arreu del món, sense excuses ni timideses; mes, per què tant i tan intens desfici per la pàtria de Bolívar? I alerta, perquè més enllà de la resposta, que per molts inclou un percentatge de tenebrosos (però refulgents) interessos pels seus productes subterranis i minerals, el que hauria de néixer d’aquesta empenta és l’afirmació que dedicarem tanta atenció a Veneçuela com als molts països que practiquen manipulacions electorals tan o més grolleres que les de Maduro o directament no entrenen ni juguen el prodigiós esport de les eleccions. Al capdavall, Veneçuela és al lloc 159 dels 176 països examinats al rànquing de democràcia de la Universitat de Colorado, o al 151 dels 167 que conté l’Índex de Democràcia de l’Economist Intelligence Unit (dos de les més reconegudes escales de mesura de la qualitat democràtica que té, o no, a un país), però ¿què dir, i què fer, amb joies de la llibertat com ara Afganistan, Cambodja, Egipte o Aràbia Saudita, Mali o Sèrbia, per no dir cosa de Rússia ni la Xina?

La Unió Europea hi ha pressionat les últimes setmanes cap la inclusió d’exigències innegociables per mantenir la continuïtat del diàleg amb el govern de Maduro, i sembla que és a punt de condicionar tot contacte a la publicació (i garantida per algun organisme reconegut) de les actes de les darreres eleccions. I sembla també que, mentre aquesta decisió no doni resultats visibles, la direcció de la diplomàcia europea es limitarà al suport a l’oposició al règim de Maduro per engrandir-ne el poder d’organització i la resistència a la repressió. Magnífic. I impecable. Però, per què només i concentradament cap aquell país? No ha arribat el moment d’implantar una política, una i la mateixa, cap a tots els països que no volen ser democràtics? Quelcom tan senzill de titular com: fins que no compliu A, B, C i poc més fins aquí hem arribat...?