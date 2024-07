La salut del president Aguiló em preocupa. Els influenciadors forasters l’ataquen diariament amb reels sobre la ‘catedral de Sóller’, la cuina de Mercadona o menjant una ensaïmada com si fos un kebab. Si en el que queda d’estiu aquest home torna a veure un instagraminvat promocionant les «aguas cristalinas» o l’»arena blanca» d’una «calita», no bastaran els desfibril·ladors de tot Mallorca. Per solidaritat i ajudar n’Àngel a relativitzar la situació, he seguit el compte d’un influencer alemany amb l’esperança d’apujar el nivell.

Gunter Axlog té 284 M de seguidors. Comença el vídeo amb els col·legues fent una sèrie de salts balcopisciners. Un d’ells pega bot mamant una San Miguel. Tot seguit, ens mostra dues dents trencades. Es xapen de riure, fins i tot el desdentat. El·lipsi. Surten els amics d’esquena, provant quina bufeta deixa la marca més alta a la paret de davant la discoteca. Dos municipals arriben al lloc de la micció. Intenten dir-los amb senyes que allò no està bé. Els contesten que «España! Paelia!» i els d’uniforme acoten el cap i se’n van. Apareixen unes al·lotes ornades amb collars hawaians. La del vestit blanc rega un cossiol amb un destil·lat de Pinya Colada i bratwurst. Tots junts enfilen cap a l’hotel entonant himnes pulmonars. Un home en calçons blancs surt al balcó i els increpa. S’aturen i, entre rialles, li dediquen un tema. Ell els llença un poal d’aigua grisa, però només fer el desdentat. Arriba el cotxe dels municipals. La parella els intenta fer entendre amb senyes que fer renou en aquestes hores no està bé. Els acomiaden cantant encara a més volum. En Gunter clou el vídeo pixant damunt d’un teulat mentre la resta del grup l’anima. Na Peloni acaba d’obrir el forn i, en veure’l, pensa «Avui tampoc se trencarà s’ansa d’es coll aquest». Li diu «Schwein!», empeny la cortina de canonets i passa darrera el taulell per despatxar. Encara som dimarts.

Molt honorable, només puc dir que, com els municipals, ho he intentat, però no n’hi ha més. Com que encara em queden 210 caràcters, acab dient que no val massa la pena anar a veure el desastre que li ha infligit Disney a Deadpool. Li han tret bastant la gràcia, com fan els influmerders amb Mallorca.